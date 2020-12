Beautiful Anticipazioni 9 dicembre 2020: Thomas pugnala Brooke alle spalle. La vendetta è terribile!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 9 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Danny rivela a Brooke che Ridge ha passato la notte con Shauna. Thomas si è preso la sua vendetta.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas procede con il suo piano di vendetta. Il ragazzo ha convinto Danny a rivelare a Brooke che Ridge ha passato la notte con Shauna. E così succede! La Logan è furiosa; suo marito le ha mentito e per giunta è stato insieme alla loro peggior nemica. Sarà la fine?

Anticipazioni Beautiful: Thomas usa Danny per prendersi la sua vendetta

Dopo il duro scontro con Brooke, compreso di schiaffo, Thomas è più che mai deciso a prendersi la sua vendetta contro la sua matrigna. Le farà pagare tutto quello che ha fatto, da quando si è messa in mezzo - per la prima volta - nel matrimonio dei suoi genitori. Il giovane Forrester cova rancore per la Logan da quando è ragazzino e gli ultimi eventi, lo hanno convinto a cercare di rifarsi per tutte quelle volte che Brooke gli ha impedito di vivere la sua famiglia. E ora ha l'occasione di liberarsi di lei definitivamente! Thomas ha scoperto che Ridge ha passato la notte con Shauna al Bikini Bar e ha corrotto Danny affinché il barista lo riveli alla donna, alla prima occasione utile.

Beautiful Anticipazioni: Brooke scopre di Ridge e Shauna

E l'occasione si presenta molto prima del previsto. Il terribile piano di Thomas ha inizio. Danny – all'inizio molto titubante – decide di raccontare a Brooke quello che sa. Quando Brooke fa capolino davanti al bancone, comincia subito il suo racconto. Il barista confessa alla Logan di aver portato Ridge, ubriaco, di sopra e che con lui c'era Shauna. La donna è sconvolta e non può credere alle sue orecchie. Ecco cosa è successo quella notte a suo marito! La Logan è schifata, Ridge le ha mentito e le ha nascosto di aver passato la notte insieme alla loro peggiore nemica.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke affronta Ridge

Thomas ha pugnalato Brooke alle spalle e la sua vendetta si prospetta terribile. La Logan infatti lascia il Bikini Bar come una furia. Ridge la sta aspettando a casa e non immagina di dover affrontare ancora una volta una litigata con lei. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il confronto tra i due sarà davvero terribile e che probabilmente per la loro coppia non ci sarà più nulla da fare. Thomas ovviamente gongola. È convinto che grazie a Vinny e poi a Danny sia finalmente riuscito a liberarsi di Brooke, la sua terribile matrigna che lui non ha mai amato!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 7 al 13 dicembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.