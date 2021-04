Beautiful Anticipazioni 9 Aprile 2021: Brooke insulta Quinn, lei l'aggredisce!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 9 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, mentre a casa Spencer si fa la pace, a Villa Forrester è guerra aperta tra Brooke e Quinn!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Katie, in presenza di Bill, Will, Justin e Donna, ringrazia Flo per il suo gesto di generosità, e tutti accettano di perdonarla. Tra Quinn e Brooke nasce un'accesa discussione.

Beautiful Anticipazioni: Flo si è guadagnata il perdono della famiglia

Flo è riuscita a riscattasi compiendo un gesto altruistico e provvidenziale, donare un rene a Katie. Bill, il papà di Wyatt, anche se con un po' di diffidenza, ha finito per assecondare la volontà della moglie e ha perdonato la ragazza,;tutta la famiglia le ha mostrato grande riconoscenza, tranne Brooke, incapace di dimenticare il male fatto da Flo alla sua Hope. Nella puntata di Beautiful in onda vedremo la giovane recarsi da Katie, ad accoglierla ci saranno anche Bill, Justin, Will e Donna, la ragazza avrà modo di chiedere perdono per gli errori del passato e tutti accoglieranno con favore il suo pentimento e si mostreranno pronti a darle di nuovo il benvenuto in famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha confessato il bacio a Shauna

Shauna e Ridge si sono ritrovati a vivere nella stessa casa e la Fulton ha colto l'occasione per avvicinarsi sempre di più al Forrester, di cui è chiaramente infatuata. Tra i due è nata una amicizia, ma poi è scattato un bacio e la situazione sembra aver preso una brutta piega per Ridge. Il Forrester infatti, seppur ai ferri corti con la moglie, sembra ancora innamorato di lei e spera di poter salvare il suo matrimonio; è per questo che deciderà di confessare. Quando però Brooke scoprirà del bacio, andrà su tutte le furie e - decisa ad eliminare il problema alla radice - correrà a casa di Eric.

Brooke insulta Quinn e la Fulton la aggredisce, nella Puntata di Beautiful del 9 aprile 2021

Brooke sopraggiunge a Villa Forrester cogliendo di sorpresa Eric. La Logan, furiosa, inizia ad urlare con l'ex marito rivelandogli che la donna che sta ospitando - in combutta con sua moglie Quinn - vuole rubarle Ridge. Eric cercherà di calmarla, ma Brooke insisterà con il poverino affinché cacci sia Quinn che Shauna e le rispedisca a Las Vegas. Poi continuerà accusando Eric di aver oltraggiato la memoria di Stephanie sostituendo il suo quadro con quello della Fuller. Ma la Logan non immagina che dietro la porta ad ascoltarla, c'è proprio la sua vecchia nemica Quinn. La Fuller ha sentito tutto ed è pronta a dare una lezione a Brooke. Ma alla vista della rivale, la Logan non riesce a trattenersi e scatta la rissa...

