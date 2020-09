Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata dell' 8 settembre 2020. Nell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Ridge e Steffy cercano di calmare gli animi di Liam e Brooke. I due sono infatti molto preoccupati per il matrimonio di Hope e Thomas e tentano di pensare a un modo per fermarli. Intanto la Logan Jr. continua a non volersi concedere al Forrester, che ha appena deciso di sposare.

Ridge spinge Brooke ad accettare il matrimonio di Hope nella puntata di Beautiful dell'8 settembre 2020

Thomas ha terrorizzato Douglas e ha convinto Hope ad accelerare le loro nozze. Brooke è sempre più in pena per sua figlia. La Logan non vuole che la sua bambina rinunci per sempre all'uomo che ama e ne sposi un altro per cui non prova nient'altro che affetto. Ridge non è però dello stesso parere. Vorrebbe che sua moglie lasciasse da parte ogni preoccupazione e facesse andare le cose come stanno andando. Lo stilista è molto felice che suo figlio abbia ritrovato l'amore ed è certo che Hope, prima o poi, si innamorerà di lui.

Beautiful Anticipazioni: Steffy consiglia a Liam di lasciar andare Hope

Alla casa sulla scogliera, Steffy e Liam hanno appena messo a dormire le bambine. La Forrester è felice di avere il suo ex marito di nuovo a fianco e gli consiglia di lasciar andare Hope e ogni remora che ha nei confronti di Thomas. Liam però continua a non fidarsi del Forrester, convinto che stia cercando di manipolare non solo Hope ma tutti attraverso, il piccolo Douglas. Steffy non è d'accordo. È certa che suo fratello sia devoto alla sua nuova compagna e invita lo Spencer a lasciare che siano una famiglia, come lo so di nuovo anche loro.

Anticipazioni Beautiful: Hope non vuole fare l'amore con Hope

Thomas è riuscito a far capitolare Hope per ben due volte di fila e sempre grazie a Douglas. La prima volta è riuscito a farle dire di sì alla proposta mentre la seconda ad accelerare le nozze. Ora però vuole altro: vuole che Hope si conceda a lui. Il Forrester ha tentato più volte un approccio intimo con la sua fidanzata, che però non si è mai voluta concedere a lui. Anche dopo aver rimesso a letto il piccolo Douglas, terrorizzato dai fantasmi, prova a far capitolare la ragazza. Hope però non ha intenzione di fare sesso con lui, non si sente ancora pronta a lasciarsi andare tra le sue braccia e forse non lo sarà mai. Thomas la rassicura: aspetterà tutto il tempo necessario. Ma sarà davvero così?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.