Beautiful Anticipazioni 8 ottobre 2021: Liam, in ansia, corre da Steffy!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda venerdì 8 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che lo Spencer, per rasserenarsi, ha bisogno di confrontarsi con l'ex moglie!

Grazie alle anticipazioni della storica soap americana di Canale 5, Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 8 ottobre 2021, alle 13:40, Liam è sempre più preoccupato: ormai ha la certezza che tra Steffy ed il dottor Finn ci sia del tenero. Così, la raggiunge in fretta e furia per parlarne con lei...

Beautiful Anticipazioni: Liam non riesce a stare tranquillo

Liam è grato per la sua famiglia. Dopo innumerevoli peripezie, infatti, può finalmente godersi la compagnia di sua moglie, Hope, e dei loro due bambini, la figlia ritrovata, Beth, ed il figlio di Caroline e Thomas che hanno preso in affidamento, Douglas. Non c'è niente che non vada nella vita del giovane uomo... eppure, adesso, non è per niente sereno.

Liam pensa a Steffy, nelle Anticipazioni dell'8 ottobre 2021 di Beautiful

Lo Spencer è concentrato su di un unico pensiero, che gli impedisce di stare tranquillo: l'amore che sta sbocciando tra Steffy ed il dottor Finn. Nonostante lui e la Forrester abbiano deciso di lasciarsi alle spalle il loro matrimonio, per Liam lei continua ad essere una persona importante, anche e soprattutto perché è la madre della loro piccola Kelly. Il ragazzo teme che la love story nascente tra Steffy ed il medico in questione non possa far altro che nuocerle: la Forrester dovrebbe utilizzare le poche energie che le sono rimaste dopo l'incidente per cercare di riprendersi il prima possibile, non per tale John Finnegan, il quale, se fosse un dottore serio, non s'invaghirebbe di una paziente.

Beautiful Anticipazioni: Liam raggiunge Steffy, ma lei...

Dopo averne parlato con Thomas, Ridge, Wyatt ed Hope, lo Spencer crede che sia giunto il momento di affrontare l'argomento con la diretta interessata. Il primogenito di Bill ha reagito in modo strano alla notizia del bacio tra l'ex moglie e Finn - sembra quasi geloso, come ha ipotizzato il fratello! - e, per fugare le sue ansie, Liam raggiunge Steffy... ma la Forrester sta dormendo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.