Beautiful Anticipazioni 8 novembre 2019: Zoe ostacola la relazione tra Reese e Taylor

Anticipazioni TV

Zoe teme che il rapporto tra suo padre e Taylor possa metterla nei guai con la Forrester.

Nelle anticipazioni dell'episodio di Beautiful di venerdì 8 novembre 2019, Hopesceglie il nome della sua bambina grazie al supporto di sua madre e delle sue zie mentre Zoe, teme che le attenzioni di suo padre verso Taylor, possano metterla nei guai a lavoro. Scopriamo insieme le trame della puntata di domani che andrà in onda su Canale5 alle 13:40.

Hope sceglie il nome della sua bambina nell'episodio di Beautiful dell’8 novembre 2019

Hope è molto spaventata dal ritorno di Taylor e teme la sua famiglia possa avere dei guai. Brooke è furiosa contro la sua antica rivale e promette di non fargliela passare liscia ma non ottiene il sostegno di suo marito Ridge, pronto a proteggere la sua ex moglie. La giovane Logan abbandona però per il momento i suoi dubbi e le sue paure, per pensare alla bambina in arrivo. Brooke e figlia riescono a trovare una piacevole distrazione: scegliere il nome della piccola. Hope, per l'occasione, riunisce tutte le donne Logan. A loro si uniscono anche le zie Donna e Katie.

Zoe ostacola la relazione tra Reese e Taylor in Beautiful

Taylor ha trovato grande conforto in Reese, incontrato alla festa per la Intimates. L'uomo si è dimostrato molto attratto dalla Hayes, anzi addirittura affascinato non solo dalla sua bellezza ma dalla sua storia. Durante il party, il dottore ha rassicurato Taylor, certo che tutti i suoi problemi si risolveranno presto e dimostrandole di essere interessato ad avere una frequentazione con lei. Zoe, la figlia di Reese, non ha però gradito la vicinanza di suo padre alla dottoressa, spaventata che la liaison amorosa tra i due possa metterla nei guai a lavoro.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 novembre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.