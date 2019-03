Beautiful Anticipazioni 8 marzo 2019: Wyatt pentito di aver mentito a Liam

Nella puntata di Beautiful di venerdì 8 marzo 2019, Wyatt è molto in ansia. Il ragazzo vorrebbe raccontare la verità a Liam ma continua a trovare dei motivi che lo spingono a mantenere il segreto. Vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Katie ha convinto Wyatt a non rivelare nulla a Liam ma il ragazzo, da quel momento, vive in costante ansia per la bugia detta al fratello.

Wyatt in ansia in questa puntata di Beautiful dell'8 marzo 2019

Wyatt ha mentito a Liam a fin di bene. Lo Spencer è stato infatti spinto a non rivelare l'inganno di Bill, per permettere al fratello di ritrovare la felicità con Hope. Ora però il ragazzo è in ansia perché vorrebbe raccontare la verità una volta per tutte, prima che Hope e Liam vadano all'altare. Wyatt si sente profondamente in colpa anche ne confronti di Steffy. La Forrester aveva cercato il suo aiuto dopo essere stata lasciata definitivamente dal marito ma lui non aveva accettato di appoggiarla.

Hope e Liam pronti a sposarsi

Il giorno del matrimonio è ormai arrivato e Hope e Liam stanno per andare all'altare. Brooke e Katie sono molto felici per la loro piccola, che è finalmente riuscita a coronare il suo sogno d'amore con l'uomo della sua vita. Chi invece continua a mostrarsi perplesso è Ridge. Lo stilista ha cercato di convincere Liam a tornare con Steffy, sostenendo fortemente l'integrità di sua figlia e convinto che entrambi i ragazzi siano finiti vittima di un inganno.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 marzo 2019