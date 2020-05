Anticipazioni TV

Shauna, Zoe e Flo si alleano contro Hope. Nessuno dovrà rivelare alla ragazza la verità su Beth. Wyatt e Sally intanto sono arrivate al capolinea.

Le anticipazioni di Beautiful di oggi – venerdì 8 maggio 2020 – ci rivelano che Wyatt e Sally sono al capolinea. La Spectra furiosa per la gelosia del suo fidanzato, lo accusa di essersi fatto condizionare da Flo – unica vera responsabile della loro crisi. Lo Spencer nega che la nuova arrivata abbia qualcosa a che fare con loro ma Sally è certa di quanto sta dicendo. Intanto a casa Fulton, Florence, Shauna e Zoe si alleano. Le tre stringono il patto di non rivelare mai a nessuno – soprattutto a Hope – la verità su Beth/Phoebe. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Wyatt e Sally al capolinea in questa puntata di Beautiful dell'8 maggio 2020

La relazione tra Wyatt e Sally sembra arrivata al capolinea. I due giovani hanno cominciato a frequentarsi dopo la rottura con i loro precedenti compagni – Katie e Thomas – e sembrava che finalmente avessero trovato la loro anima gemella. Eppure qualcosa ha remato contro di loro o meglio qualcuno. Non si può infatti certo pensare che sia stato il destino a decidere per loro ma a metterci lo zampino è stata prima Quinn e poi Flo. In effetti la Fuller non ha mai approvato l'unione di suo figlio con la “mediocre” Spectra e all'arrivo di Florence a L.A. non ha nascosto il suo desiderio che i due tornassero insieme. Ma ha anche addirittura insinuato che Sally tradisse il suo ragazzo con Thomas, appena tornato a casa. Con tutti questi dubbi a fargli compagnia, Wyatt ha cominciato a tentennare e vedendo la sua fidanzata accanto al Forrester – con un fare sospetto - ha pensato che lo tradisse davvero.

Sally accusa Wyatt di essere ancora innamorato in anticipazioni Beautiful

Wyatt ha scoperto che Sally lo tradisce o almeno così crede. In realtà la ragazza, non solo gli è fedele, ma è preoccupata per la sua famiglia, visto il piano diabolico di Thomas di conquistare Hope. La Spectra, furiosa per le accuse rivolte, punta il dito contro il suo fidanzato. È lui a essere cambiato da quando Flo è tornata a Los Angeles ed è certa che provi qualcosa per la giovane cugina di Hope. I due sono arrivati al capolinea, per grande felicità di Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Flo, Shauna e Zoe stringono un diabolico patto

Shauna ha scoperto chi è Zoe e quali sono le ragioni che hanno spinto la ragazza ad aggredire Flo. La Fulton si convince che la giovane Buckingham non abbia tutti i torti e che rivelare a Hope la verità su Beth, metterebbe tutte in difficoltà. Flo ha appena scoperto di essere la figlia di Storm e perderebbe così i privilegi di essere una Logan. Florence ha capito che Shauna e Zoe sono ormai diventate pericolose e ha accettato il loro consiglio di tacere sulla faccenda dello scambio delle culle. Le tre donne stringono così un diabolico patto contro la figlia di Brooke e la sua famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.