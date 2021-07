Beautiful Anticipazioni 8 luglio 2021: Brooke furibonda aggredisce il pilota del jet su cui ha viaggiato Ridge!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 8 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Brooke fuori di sé, ordina al pilota del Jet che ha condotto Ridge a Las Vegas di riportarlo indietro.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 8 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 14.00, Ridge è volato a Las Vegas per stare con Shauna. Brooke, furiosa, costringe il pilota a rivelarle dove si trovino i due, ordinandogli di riportare indietro Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Eric costretto a rivelare la verità sulla scomparsa di Ridge alla povera Brooke

Brooke continua a telefonare a Ridge, ignara dell'estrema decisione presa dal marito: seguire Shauna a Las Vegas. E' convinta che i due siano rimasti in città e che insistendo possa riuscire a parlare e dunque a recuperare il rapporto con Ridge. Purtroppo Eric avrà l'ingrato compito di Forrester rivelare a Brooke la verità sulla improvvisa scomparsa di Ridge. L'uomo si sente molto in colpa per la fine del matrimonio della Logan con suo figlio ed è furioso con Quinn per acceso la miccia che ha fatto esplodere la coppia.

Beautiful Anticipazioni: Ridge si gode la sua nuova storia d'amore

Mentre Brooke è sconvolta dalla confessione di Eric che gli ha rivelato della scelta di Ridge di seguire Shauna, il Forrester e la Fulton stanno vivendo con passione la loro fuga d'amore. Ridge, deciso a dimenticare Brooke, nonostante la Fulton gli abbia cautamente consigliato di tornare a Los Angeles e risolvere con la Ex, sceglierà di restare accanto a lei e vivere a pieno questa nuova relazione. A suggellare questa promessa d'amore, arriverà anche un bacio, il primo sereno, sentito e profondo!

Brooke se la prende con il pilota del jet che ha condotto Ridge a Las Vegas, nella Puntata di Beautiful dell'8 luglio 2021

Brooke è una furia, non può credere che il marito l'abbia abbandonata per seguire Shauna ed è pronta tutto per strapparlo dalla grinfie della sua rivale riportarlo a casa da lei. Il suo atteggiamento si farà minaccioso addirittura con il povero pilota del jet che ha accompagnato la nuova coppia verso la "città del vizio". La donna affronterà il poverino insistendo per scoprire dove ha sbarcato di preciso Ridge e pretendendo che lo vada a riprendere per riportarlo a Los Angeles.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.