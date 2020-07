Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della soap Beautiful della Puntata dell'8 luglio 2020. Nell'Episodio Katie e Bill preoccupati per Liam, lo raggiungono a casa di Steffy per sapere se il ragazzo sta bene.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata di mercoledì 8 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Bill e Katie si presentano a casa di Steffy per vedere le bambine e per assicurarsi che tutti stiano bene. I due manifestano grande ammirazione per il gesto nobile di Hope, che si è sacrificata per il bene di suo marito e della sua famiglia. Così facendo ha dimostrato di avere non solo un'immensa generosità ma anche un estretmo coraggio. Ha rinunciato a tutto e a tutti per la felicità degli altri.

Anticipazioni Beautiful: Thomas manterrà il segreto di Flo

Nelle puntate precedenti di Beautiful abbiamo visto come lo scambio delle culle stia diventano sempre più difficile da scoprire. Un altro personaggio è venuto a conoscenza di quello che Flo e Reese hanno combinato e non ha nessuna intenzione di rivelare a Hope la verità. Stiamo parlando ovviamente di Thomas, ora più che mai convinto a conquistare il cuore della Logan. Il Forrester ha minacciato Xander di fare del male a Zoe se il ragazzo si farà scappare qualche informazione di troppo e intende mantenere il silenzio con la sua famiglia, per impedire che Hope torni da Liam.

Bill e Katie lodano il coraggio di Hope in questa puntata di Beautiful dell'8 luglio 2020

Steffy e Liam stanno cercando di trovare il loro nuovo equilibrio. Lo Spencer non sembra molto convinto che quello sia il suo posto ma avere Kelly e Phoebe accanto gli serve per curare le sue ferite. Bill e Katie arrivano a sorpresa nella casa sulla scogliera per vedere le bambine e per assicurarsi che sia Liam che Steffy stiano bene dopo quello che è successo. Bill è contento di rivedere suo figlio accanto all'ex moglie – si sente in colpa per essere stato lui la causa della loro rottura – mentre Katie elogia il coraggio di sua nipote. Lei, a differenza di sua sorella Brooke, pensa che la ragazza abbia fatto bene a prendere la decisione di lasciare Liam libero di vivere la propria vita con la sua famiglia e loda il suo coraggio e la sua estrema generosità.

Beautiful Anticipazioni: I sensi di colpa di Bill

Liam ha cominciato una nuova vita ed è tornato a stare da Steffy anche se i due non sono tornati insieme come coppia. Per Bill è strano rivedere suo figlio nella casa sulla scogliera insieme alla sua ex moglie, a Kelly e alla piccola Phoebe. Il magnate si sente ancora in colpa per quello che è successo l'anno prima quando – per un errore – lui e Steffy sono stati a letto insieme. Bill soffre quindi ancora di sensi di colpa e Liam si accorge di come suo padre sia cambiato in questo tempo passato a fare ammenda. Vederlo poi insieme a Katie, è il segno che la vita di Dollar Bill è davvero migliorata.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.