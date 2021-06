Beautiful Anticipazioni 8 giugno 2021: Douglas officerà le nozze di mamma Hope e papà Liam

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful per la puntata dell'8 giugno 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, tra affettuosi ricordi e circondati da tanto amore, Douglas celebra, in casa, il matrimonio tra Hope e Liam. Unica testimone: Beth.

Beautiful Anticipazioni: Hope è preoccupata per Douglas, ma al bimbo basta il calore di una vera famiglia a consolarlo

Mentre Thomas abbandona il campo, Hope fa chiarezza su quanto è accaduto, lasciando Ridge ed Eric, gli unici che avevano davvero creduto alla redenzione di Thomas, senza parole. Zoe è distrutta, ma la questione non crea eccessiva pena alla Logan, in fondo la Buckingham ha solo pagato il prezzo dovuto per tutto il male fatto in passato. A preoccupare Hope ora, è Douglas, lei e Liam, pronti a fare da madre e padre al piccolo, sanno di doversi impegnare per rendere meno aspra la delusione procurata da papà Thomas. Per fortuna il bambino ha stretto un rapporto speciale con lo Zio Liam e l'idea di poter finalmente vedere la sua mamma felice e vivere con la coppia come una vera famiglia, cancellerà in lui ogni amarezza.

Beautiful Anticipazioni: Douglas assiste Liam nella proposta a Hope!

Douglas vuole solo l'affetto di una vera famiglia, quella che Hope è pronta a dargli insieme a Liam. Thomas è il suo padre naturale e questo non cambierà, ma lo zio Liam gli vuole un gran bene, è presente e sempre pronto a consolarlo. Il bambino si è molto legato allo Spencer ed è felice nel sapere che vuole bene alla sua mamma, è per questo che quando Liam cercherà la sua complicità per fare una romantica proposta di matrimonio a Hope, lui accetterà con grande entusiasmo. Douglas e Liam quindi, insieme, chiederanno a Hope di tornare ad essere la Signora Spencer.

Douglas officerà le nozze di mamma Hope e papà Liam, nella Puntata di Beautiful dell'8 giugno 2021

Ma il compito del bambino sarà ancora più importante e impegnativo, perché Liam non ha intenzione di aspettare questa volta, ne di fare cerimonie in pompa magna, vuole sposare subito Hope e farlo solo di fronte ai suoi bambini. Toccherà quindi proprio al figlio adottivo fare da officiante. Hope e Liam indosseranno entrambi una t-shirt Bianca con scritto rispettivamente Sposa e Sposo, a confezionarle è stato proprio Douglas, che imparata la formula delle Promesse, condurrà con grande sicurezza la cerimonia. E poi via ai festeggiamenti e qualche foto ricordo di tutta la famiglia con l'autoscatto, sarà il più bel matrimonio di sempre per il piccolo Douglas!

