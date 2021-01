Beautiful Anticipazioni 8 Gennaio 2021: Hope e Steffy si contendono Liam come fosse un oggetto. Lo Spencer è deluso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 8 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, vedremo Liam al centro di una disputa tra Hope e Steffy. Il ragazzo, estremamente deluso, deciderà di non prendere le parti di nessuna delle due.

Beautiful Anticipazioni: Hope pretende che Liam dica Steffy che è finita!

Alla Casa sulla scogliera si consuma un duro confronto tra Steffy e Hope. Ormai fuori di sé, Steffy ricorda alla sorellastra di quando, dopo il presunto lutto, ha lasciato Liam insistendo affinché tornasse da lei per vivere con la sua famiglia. Sarà proprio il riferimento a Liam a peggiorare le cose, Hope infatti è gelosa di Steffy e teme che la sorellastra provi a portarle via la sua famiglia. Purtroppo la furia la spingerà a compiere un passo falso. Pronta a mettere a tacere la Forrester, si rivolgerà all'ex marito, esigendo che dica a Steffy che tra loro è finita per sempre e che non la ama più. Liam spalancherà gli occhi incredulo: Hope sta davvero tentando di manipolarlo come fosse un burattino? Il Ragazzo, molto deluso, si rifiuterà di obbedire agli ordini della compagna...

Liam ama Hope ma anche Steffy, nella Puntata di Beautiful dell'8 gennaio 2020

Hope teme che Steffy possa avere delle mire sull'Ex, ad unirli c'è Kelly, ma anche la vecchia - mai sopita - sintonia che ha spinto in più occasioni lo Spencer a tornare dalla Forrester. Effettivamente l'ultimo riavvicinamento è stato forzato proprio da Hope, ma ora che la Logan ha ripreso il controllo della sua vita vuole che Liam torni ad essere solo suo, ma lo Spencer non ha intenzione di obbedire ai suoi capricci. Liam la ama incondizionatamente, ma ama anche Steffy e se può renderla felice, pur restando fedele e rispettando Hope, è pronto a farlo e non sarà certo la prepotenza della Logan a scoraggiarlo.

Beautiful Anticipazioni: Liam è deluso da Hope

Steffy ha accusato Hope di essere come sua madre: "voi Logan quando volete una cosa siete pronte a prenderla a qualsiasi costo!". Liam, ora, alla luce della reazione di Hope e di fronte al tentativo di manipolarlo e comandarlo a bacchetta, riflette su quelle parole e seppur a malincuore è costretto ad ammettere che il giudizio di Steffy non è affatto sbagliato. Hope e Steffy intanto, continuano a litigare, ma Liam ha smesso di mitigare il confronto, il ragazzo pensa solo alla reazione di Hope e ne è profondamente deluso!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 4 al 9 gennaio 2021

