Beautiful Anticipazioni 8 gennaio 2020: Steffy si prende del tempo per riflettere sull'adozione, ma Reese si fa pericoloso...

Taylor ha trovato una neonata da adottare, ma Steffy, assalita dai dubbi, si prende del tempo per riflettere, ignara di avere in realtà il fiato sul collo...

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 8 gennaio 2020, vedremo Taylor pronta a dare una felice notizia a sua figlia Steffy. L'ex Signora Forrester rivelerà infatti a Steffy di aver trovato una donna disposta a dare in adozione la sua piccola appena nata. La ragazza resterà senza parole, emozionata ma anche un po' frastornata... Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap sull'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Steffy assalita dai dubbi, nelle puntata di Beautiful dell'8 gennaio 2020

E' arrivato il momento della scelta, da mesi Steffy preme per riuscire ad adottare una bambina e Taylor sembra aver individuato un'opportunità davvero unica. Si tratta di una bellissima neonata, sua madre, una certa Florence Fulton, è in serie difficoltà economiche e ha scelto l'adozione per garantire un futuro migliore alla sua bambina. Reese ha aiutato la Hayes a realizzare il sogno di sua figlia, ma ora che Steffy si trova di fronte alla concreta possibilità di adottare, ha un po' paura!

Beautiful: Steffy si prende del tempo, ma Reese sarà disposto ad aspettare?

Taylor si mostra comprensiva, la invita a conoscere la piccola, certa che ogni dubbio verrà fugato da quel tenero visetto, ma al contempo resta discretamente al suo posto, senza fare alcun pressione sulla futura mamma, consapevole che si tratti di una scelta importante. Quando Steffy infatti chiederà del tempo per riflettere sulla decisione, la donna si mostrerà estremamente comprensiva, ignara di avere in realtà il fiato sul collo... Reese,​minacciato dagli strozzini, è pronto a tutto pur di portare a compimento entro i tempi stabiliti. Steffy e Taylor saranno dunque in pericolo? Fino a che punto il Buckingham è disposto a spingersi per assicurarsi l'affare e mettere al sicuro Zoe?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.