Beautiful Anticipazioni 8 febbraio 2020: Zoe è convinta che Flo stia ancora mentendo

Mentre Hope rientra al lavoro, Zoe riferisce a Xander di voler tornare a casa del padre per ascoltare di nuovo Flo e fare chiarezza sulla faccenda dell'adozione.

Nella puntata di Beautiful di sabato 8 febbraio 2020, Hope è tornata al lavoro, Wyatt e Sally cercano di starle vicino e confortarla, ma lei dimostra serie difficoltà a concentrarsi. Nel frattempo Zoe ha intenzione di tornare a casa di suo padre per cercare di vederci chiaro, la ragazza è convinta che Flo abbia mentito sulla maternità. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 13.40. Scopriamo cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Hope rientra al lavoro, nella puntata di Beautiful dell'8 febbraio 2020

Hope è torna al lavoro per la prima volta dopo il grave lutto, il clima è un po' teso, i "colleghi" non sanno bene come comportarsi, vogliono stare vicino a Hope ma allo stesso tempo desiderano solo distrarla dalla terribile tragedia vissuta. Pam, col suo fare gentile, ma forse troppo compassionevole, rischia proprio questo: risvegliare la tristezza che ormai da giorni abita nel cuore della povera Logan. Ad evitarlo fortunatamente interverranno Wyatt e Sally, i due ragazzi coinvolgeranno subito Hope nel progetto del nuovo lancio della linea Hope for the future, proponendole strategie e mostrandole bozzetti. La Logan non riuscirà a concentrarsi granché ma i due, in particolare Sally, saranno pronti a darle supporto, quando poi Hope toccherà l'argomento "Beth" insistendo che - forse, se fosse rimasta sveglia durante il travaglio, la sua piccola non sarebbe morta - la Spectra le starà vicina e la consolerà.

Beautiful: Zoe è decisa a tornare da Flo per vederci chiaro

Zoe, dopo aver scoperto i documenti dell'adozione, è tornata da Xander per raccontare al ragazzo della strana e losca situazione in cui Flo e suo padre sembrano invischiati. La spiegazione di Flo non ha convinto la Buckingham, secondo Zoe è infatti impossibile che la ragazza, con la sua linea sottile, abbia partorito da solo un mese. Anche se rincuorata nel sapere che la piccola data in adozione non è figlia di Reese, teme ancora che il padre si sia cacciato in guaio grosso e che a tirare i fili sia proprio Flo. E' per questo che dirà a Xander di voler tornare nella casa del padre per affrontare nuovamente la Fulton.

