Beautiful Anticipazioni 8 dicembre 2021: Thomas mette in guardia Finn!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda l'8 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Finn e Thomas parlano del recente comportamento di Liam e il Forrester mette in guardia il dottore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'8 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Finn e Thomas, che hanno finalmente un instaurato un rapporto pacifico e costruttivo, parlano del comportamento di Liam nei confronti di Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha chiesto scusa a Steffy e Finn e ha accettato di farsi da parte

Hope ha pregato Liam di lasciare in pace Steffy e il suo appello non è caduto nel vuoto. Liam, spaventato di ferirla, ha riflettuto sulle sue azioni e ha preso una decisione: chiedere scusa a Steffy e a Finn. Superata ogni remora nei confronti del dottore, ormai legato alla sua ex moglie, Liam ha raggiunto la casa sulla scogliera e ha chiarito finalmente alla coppia di essere pronto a fare un passo indietro: Liam si è scusato con il suo rivale e ha ammesso di aver esagerato, promettendo di farsi da parte. Finn e Steffy hanno accolto con favore le parole di Liam e hanno deciso di mettere una pietra sopra a quanto accaduto finora.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha aperto gli occhi, ma Hope ancora no!

Steffy e Finn hanno apprezzato molto le scuse di Liam, la Forrester in particolare, è contenta di essere riuscita finalmente a mettere fine a questa stupida lotta tra i due uomini della sua vita. Ovviamente a godere della serenità ritrovata è soprattutto Hope. La Logan è riuscita ad aprire gli occhi di Liam e farlo tornare sui suoi passi. Purtroppo la figlia di Brooke non sembra riservare la stessa considerazione allo Spencer, gli appelli del giovane, preoccupato della nuova vicinanza tra sua moglie e Thomas, cadono nel vuoto.

Thomas mette in guardia Finn da Liam, nella Puntata di Beautiful dell'8 dicembre 2021

Thomas è riuscito a riavvicinarsi a Hope, grazie anche al momento particolare vissuto dalla Logan, preoccupata per la gelosia che finora ha accecato Liam. Nel frattempo il machiavellico Forrester ha lavorato anche su un altro fronte, stringendo un legame di amicizia con il nuovo compagno della sorella, Finn. Insomma, lo scopo è isolare Liam e, nonostante il recente cambio di rotta, il lavoro di Thomas sembra non avere battute d'arresto. E' con il giovane medico infatti, che lo vedremo in questo episodio, criticare l'atteggiamento dello Spencer. Lo stilista insisterà con Finn affinché stia bene attento a Liam, a suo avviso, ancora innamorato della sorella!

