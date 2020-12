Beautiful Anticipazioni 8 dicembre 2020: Thomas corrompe Danny per distruggere Brooke

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful dell'8 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas apprende da Danny i dettagli della notte di Ridge con Shauna. Brooke, Hope e Liam sono preoccupati per Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Brooke ha schiaffeggiato Thomas, ora potrebbe perdere Douglas!

Brooke è esplosa contro Thomas accusandolo di aver usato suo figlio e chiarendogli che è pronta a fare di tutto per evitare che il piccolo torni con lui. Furiosa, gli ha attribuito anche la responsabile della tragica morte di Emma: "forse sei riuscito ad ingannare la polizia, ma non me. Sei pazzo e pericoloso!". "Ti sei messa contro l'uomo sbagliato" ha risposto Thomas aggredendola. E' stata Brooke però ad alzare le mani, ha agito di impulso e lo ha schiaffeggiato. Ora Thomas ha il coltello dalla parte del manico, l'aggressività di Brooke, potrebbe motivare l'allontanamento di Douglas da casa dei nonni. Hope e Liam sono in ansia.

Beautiful Anticipazioni: Thomas pronto a distruggere Brooke

Thomas e Brooke sono stati protagonisti di una furiosa litigata, la Logan è addirittura arrivata a schiaffeggiare il figliastro che però non ha ceduto, anzi, ha promesso di distruggerla. La Logan ha sfidato un nemico pericoloso e pronto a tutto: Thomas infatti, pur consapevole che usando la piccante informazione passata da Vinny farà del male a Ridge, è deciso ad andare fino in fondo. Del resto è convinto che quello di Brooke per suo padre non sia vero amore, lei lo sfrutta e lo comanda come fosse un burattino. Perderla, sarà una liberazione...

Thomas usa Danny: Brooke scoprirà il tradimenti del marito! Nella Puntata di Beautiful dell'8 dicembre 2020

Il subdolo Thomas ha un piano: userà il tradimento del padre per allontanarlo per sempre da Brooke. Ma il Forrester Junior è furbo, sa di non poter raccontare direttamente alla Logan di quanto accaduto tra Ridge e la sua nemica Shauna, farlo significherebbe perdere per sempre la fiducia di suo padre. E' per questo che corromperà Danny con la promessa di una corriera da modello alla Forrester Creation. E così, quando la Logan di recherà al locale per ringraziare il giovane, lui le dirà che è stata Shauna a prendersi cura di suo marito!

