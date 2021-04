Beautiful Anticipazioni 8 Aprile 2021: Brooke pretende che Eric cacci Quinn e Shauna dalla Villa!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful dell'8 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Brooke, furiosa dopo aver scoperto del bacio tra Ridge e Shauna, pretende che Eric cacci sua moglie e la Fulton dalla Villa. Ma Quinn interviene...

Beautiful Anticipazioni: Ridge ammette di aver baciato Shauna

Il faccia a faccia tra Brooke e Ridge si fa sempre più accesso e il Forrester, nella furia di un confronto ormai interminabile, rivela alla Logan che c'è una donna nella sua vita, capace di fidarsi di lui, una donna che è stata al suo fianco durante questo periodo burrascoso e con cui ha già scambiato un bacio: Shauna! Nel frattempo a Villa Forrester, Quinn incoraggia la Fulton a non mollare la presa. Quinn spera in un ingresso di Shauna in famiglia, ma soprattutto vede la relazione tra Ridge e la Fulton come un modo per liberarsi della sua nemica giurata, Brooke!

Brooke pretende che Eric cacci Quinn e Shauna dalla villa, nella Puntata di Beautiful dell'8 aprile 2021

Di fronte alle affermazioni di Ridge, Brooke impazzisce. La Logan non si è mai fidata di Shauna e ora che, con l'appoggio di Quinn, sta cercando di portarle via suo marito, esplode. Furiosa si reca infatti da Eric, pronta ad avanzare una pretesa: "voglio quella vipera di Quinn e la sua amica Shauna, fuori da Villa Forrester! Stanno distruggendo il mio matrimonio". Il Capofamiglia è consapevole che ad allontanare Ridge è stata la severa cocciutaggine di Brooke, ma vedendola fuori di sè, decide di non darle contro, ma solo di calmarla. Quinn però, ha ascoltato tutto...

Beautiful Anticipazioni: Quinn interviene, è guerra!

La Fulller origlia la conversazione tra Brooke ed Eric e si arrabbia, non capisce infatti come suo marito passa accettare le ingiurie rivolte contro di lei. Quinn vorrebbe che Eric dicesse onestamente a Brooke di essere l'unica causa del fallimento del suo matrimonio. Insomma, la designer non ci sta e decide di intervenire scavalcando Eric, l'uomo cercherà invano di frenarla, ma non ci sarà più nulla da fare: tra Brooke e Quinn sarà guerra aperta!

