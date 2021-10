Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda giovedì 7 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che mentre la Logan è contenta per l'amore che sta sbocciando tra la Forrester ed il dottore, lo Spencer non lo è per niente!

Beautiful Anticipazioni: Steffy e il dottor Finn si amano!

Alla fine, Steffy e John si sono baciati. I due non sono riusciti a continuare a far finta di niente: non potevano più ignorare la chimica che chiaramente c'è tra di loro. La bella Forrester ed il dottor Finn sono contenti di essersi lasciati andare... ma non tutti sono dello stesso avviso. Bill e Liam, ad esempio, non vedono di buon occhio il medico, perché se fosse professionale, allora non si permetterebbe mai e poi mai di prendersi certe libertà con una paziente!

Thomas vuole che Liam lasci Steffy in pace, nelle Anticipazioni del 7 ottobre 2021 di Beautiful

Thomas, invece, è contento che Steffy sia finalmente pronta a voltare pagina, visto quanto ha sofferto per la storia d'amore giunta al capolinea con il padre di sua figlia Kelly, nonché ex marito. Se un altro uomo può darle le attenzioni e l'affetto di cui lei ha bisogno, lui non può che gioirne. Quindi, il Forrester ha chiesto allo Spencer junior di non interferire.

Beautiful Anticipazioni: Hope non sa che Liam disapprova la nuova relazione di Steffy

Wyatt, dal canto suo, è convinto che dietro alla preoccupazione del fratello per il sentimento che sta sbocciando tra l'ex moglie ed il dottor Finn non ci sia altro che gelosia... e, forse, adesso sta cominciando a pensarlo anche Hope. Quest'ultima, entusiasta, riferisce a Liam che tra la Forrester ed il medico c'è ufficialmente del tenero. La Logan è convinta che anche per il consorte questa sia una buona nuova, ma è in errore...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.