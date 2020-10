Beautiful Anticipazioni 7 ottobre 2020: Steffy furiosa contro Hope. Non le lascerà mai Phoebe!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 7 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Hope vuole portare via Beth da casa di Steffy ma la Forrester non è intenzionata a separarsi dalla bambina.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata di mercoledì 7 ottobre 2020. Nelle Trame dell’Episodio della soap, in onda alle 13.40 su Canale5, Steffy è disperata. La sua vita sta per essere nuovamente distrutta da Hope, che vuole riprendersi sua figlia Beth. La Logan è grata alla sorellastra per essersi occupata della sua bambina ma non intende lasciargliela crescere. Liam invece sembra essere titubante. Il ragazzo non sa cosa fare; non vuole vedere Steffy soffrire e si trova di nuovo in mezzo alle due donne della sua vita.

Hope rivuole Beth in questa puntata di Beautiful del 7 ottobre 2020

Hope ha scoperto che Beth è viva. La piccola è stata cresciuta, fino a ora, con il nome di Phoebe e, senza saperlo, è sempre stata accanto a lei. La Logan è felicissima di poter riabbracciare la sua bambina e attende con trepidazione il momento in cui potrà portarla a casa con sé, per creare insieme a Liam – finalmente – una famiglia. Ci sono però diversi ostacoli in questo cammino. Uno di questi è Steffy!

Anticipazioni Beautiful: Steffy non vuole lasciare Phoebe

Il dolore di Steffy è enorme. La ragazza ha scoperto che la piccola Phoebe è in realtà Beth, la figlia di Hope. La Forrester non riesce a capacitarsi che stia succedendo davvero a lei e non intende lasciare che la sua sorellastra le porti via la bambina. Hope però è decisa a ricreare la sua famiglia e non cederà facilmente neanche davanti alle lacrime della sua antica rivale. Le due donne sono di nuovo una contro l’altra ma stavolta sembra proprio che la bella figlia di Ridge non possa fare nulla per fermare la Logan.

Beautiful Anticipazioni: Steffy scopre che Beth/Phoebe non è legalmente sua figlia

Hope spiega a Steffy che Phoebe/Beth non è sua figlia. Le pratiche dell’adozione che la ragazza ha firmato non sono valide e purtroppo per lei non c’è alcun vincolo legale con la piccola che ha allevato con tanto amore in questo ultimo anno. La Forrester ha il cuore a pezzi e Hope cerca di rincuorarla ringraziandola per tutto quello che ha fatto. Ora però è tempo che Beth stia con la sua vera madre. Liam invece sembra essere titubante. Il ragazzo, nonostante sia d’accordo con Hope, non vorrebbe infliggere un tale dolore a Steffy e si trova suo malgrado, ancora una volta in mezzo alle due donne della sua vita.

