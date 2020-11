Beautiful Anticipazioni 7 novembre 2020: Flo rivela a Ridge, "Thomas ha ucciso Emma!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 novembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Flo rivela a Ridge che Thomas ha ucciso Emma mentre Brooke si consola con Bill.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 7 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5, Ridge ha raggiunto Flo in carcere. Il Forrester è deciso a ribadire alla ragazza che farà di tutto pur di fargliela pagare ma la Fulton ha qualcosa di sconvolgente da rivelargli. La ragazza gli confessa che Thomas è il responsabile della morte di Emma e che, come lei, deve pagare per quello che ha fatto. Intanto Brooke si confida con Bill.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e Brooke, è guerra aperta!

Thomas si è svegliato e, inaspettatamente, ha salvato Brooke dal carcere. Il ragazzo ha infatti riferito al detective Sanchez che la sua caduta è stata accidentale. Ridge è molto orgoglioso di suo figlio, riuscito – nonostante tutto – a perdonare Brooke per quello che ha fatto. Il Forrester è infatti convinto che sua moglie abbia tentato di uccidere il ragazzo e che lo odi profondamente. Tra Brooke e Ridge è guerra aperta e sembra che il loro matrimonio sia davvero sul punto di crollare. Lo stilista ha però anche un'altra faccenda da risolvere e per farlo, dovrà raggiungere Flo in carcere.

Flo rivela a Ridge che Thomas ha ucciso Emma in questa puntata di Beautiful del 7 novembre 2020

Ridge vuole prendersi la sua rivincita anche con Flo e promettere alla ragazza che passerà i suoi giorni in carcere. L'incontro tra il Forrester e la Fulton – Logan riserverà però grandi e amare sorprese allo stilista. Flo infatti rivela a Ridge che Thomas non è innocente come pensa. È lui infatti il responsabile della morte di Emma e come tale deve pagare per i suoi errori. Ridge non riesce a credere a quello che gli sta dicendo la ragazza e non può pensare che il suo primogenito sia davvero un assassino. La tranquillità della giovane figlia di Shauna lo mette però profondamente a disagio. Forse c'è davvero qualcosa di vero in quello che dice.

Beautiful Anticipazioni: Brooke trova consolazione in Ridge

Bill e Katie sono in pena per Brooke. Entrambi pensano che Ridge non riuscirà a dimenticare facilmente questa storia e che, come in altre occasioni, pur di proteggere i suoi figli, si lascerà offuscare la mente da bugie e sotterfugi. È per questo che lo Spencer sente la necessità di intervenire in prima persona e di sapere dalla diretta interessata come sono andate realmente le cose. Il magnate si presenta a casa Forrester e, dopo essersi assicurato che Ridge non ci sia, lascia che Brooke gli racconti tutto. La Logan trova grande consolazione nel suo ex marito e questo potrebbe portare ulteriori problemi nel suo matrimonio con lo stilista.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 novembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40