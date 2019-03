Beautiful Anticipazioni 7 marzo 2019: Ridge ostacola il matrimonio di Liam

Nella puntata di Beautiful di giovedì 7 marzo 2019, Ridge prova ancora una volta a convincere Liam della rispettabilità di Steffy mentre Wyatt, in preda al rimorso, sta riflettendo se rivelare la verità al fratello o meno. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope e Liam stanno per sposarsi. I due ragazzi dovranno però affrontare diversi ostacoli sul loro cammino. Uno di questi è Ridge, che cerca ancora una volta di ostacolare le nozze del ragazzo, convinto che debba stare insieme a sua figlia Steffy.

Ridge ostacola le nozze di Liam in questa puntata di Beautiful del 7 marzo 2019

Ridge non si arrende e raggiunge Liam per un ennesimo faccia a faccia, prima che il ragazzo raggiunga Hope all'altare. Il Forrester tenta di convincere lo Spencer della rispettabilità di Steffy, convinto che la figlia non abbia mai potuto mai avere una relazione con Bill. Lo stilista crede infatti che sia Liam che la stessa Steffy siano caduti in un tremendo inganno e che dietro a tutto ci sia il sibillino magnate delle Spencer Publications. Ridge ha dunque tutta l'intenzione di ostacolare le nozze per rivedere la sua bambina felice, accanto all'uomo che ama e da cui aspetta una bambina.

Wyatt in preda al rimorso

Un'altra persona non sembra contenta delle imminenti nozze tra Hope e Liam. Stiamo parlando di Wyatt. Il ragazzo è in preda ai sensi di colpa per aver ingannato il fratello, non rivelandogli la verità sull'inganno di Bill. È infatti per “causa” sua che Liam ha deciso di sposare la Logan dopo aver saputo da lui che Steffy ha continuato ad avere una relazione con Bill. Wyatt si è lasciato convincere da Katie a non dire nulla ma ora sente su di sé il peso della coscienza.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 marzo 2019