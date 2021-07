Beautiful Anticipazioni 7 luglio 2021: Flo sospetta della Escobar e della malattia di Sally

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 7 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Flo comincia a nutrire dei sospetti sulla dottoressa Escobar e sulla malattia di Sally e medita un piano per smascherarle...

Beautiful Anticipazioni: Sally chiede a Wyatt una seconda occasione

Se Wyatt non ha assolutamente sospetto del piano di Sally, Flo è assalita da dubbi e paure. E' per questo che ha cercato una soluzione spronando Wyatt a parlare con la Spectra, la ragazza si è arresa, ma in realtà la medicina potrebbe darle ancora speranze. La Fulton ha quindi insistito con lo Spencer affinché provasse a convincere Sally ad affidarsi a delle cure che potrebbero salvarle la vita. Wyatt, subito d'accordo, è corso a parlare con Sally. La ragazza è sembrata propensa ad accettare il suo consiglio e aiuto, ma ad una condizione: Wyatt deve concedere una seconda occasione alla loro storia!

Beautiful Anticipazioni: Flo ha interrogato la Escobar sulla malattia di Sally e sulle possibili cure

Mentre Wyatt parla con Sally, Flo ha un colloquio con la Dottoressa Escobar. La donna sembra molto vicina alla Spectra, il loro rapporto è più amicale che professionale, è stata infatti la dottoressa a convincere la stilista a rivelare a Wyatt della sua fatale malattia. Anche se l'atteggiamento delle due risulta un po' sospetto, esula infatti dal normale relazionarsi medico-paziente, tale sintonia potrebbe far gioco in questa situazione. Flo è infatti convinta che, come già accaduto, la Escobar possa convincere Sally a prendere in considerazione una cura alternativa in grado di salvarla.

Il colloquio con la Escobar insospettisce Sally, nella Puntata di Beautiful del 7 luglio 2021

Durante il colloquio con la dottoressa le paure di Flo si faranno però reali, la Escobar infatti, resterà vaga sulla possibilità di cure alternative, ma soprattutto non chiarirà affatto quale sia la terribile malattia che affligge la Spectra. Sarà proprio questo ad insospettire Flo: perché nessuno conosce realmente quale sia il male che sta consumando la Spectra? La Fulton, determinata a portare a galla la verità una volta per tutte, inizierà a meditare un piano per smascherare la sua avversaria!

