Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful della Puntata del 7 luglio 2020. Nell'episodio Xander è costretto a stringere con Thomas un patto diabolico.

Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful di martedì 7 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas ha stupito Xander, Zoe e Flo con la sua decisione. Il Forrester ha deciso di non dire nulla a Hope e Steffy e mette in guardia il trio criminale sulle terribili conseguenze che potrebbero esserci se sua sorella e Hope scoprissero la verità. Il Forrester convince i ragazzi a mantenere il silenzio e Xander, alla fine, è costretto a capitolare e ad accettare un patto diabolico con il figlio di Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Zoe, Flo e Xander stupiti dalla decisione di Thomas

Hope avrebbe scoperto la verità se Thomas avesse deciso di confessarle quello che Flo gli ha rivelato. Il Forrester ha però deciso di mantenere il segreto e di non dire nulla alla ragazza di cui si è innamorato. Una scelta mirata a non rovinare i suoi piani, così sibillinamente messi in atto sin dal suo ritorno a Los Angeles. Zoe, Flo e Xander sono rimasti molto stupiti della decisione del Forrester. Tutti e tre hanno infatti avuto paura che il ragazzo, rivelato lo scambio di culle, riferisse tutto prima a sua sorella e poi a Hope. Così però non è stato e i tre possono tirare, almeno per ora, un sospiro di sollievo.

Xander stringe un patto con il diavolo Thomas in questa puntata di Beautiful del 7 luglio 2020

Xander e Zoe hanno avuto paura. I due ragazzi, insieme a Flo, hanno temuto che Thomas avesse rivelato a Steffy e Hope la verità su Beth/Phoebe. Il Forrester ha però deciso di non dire nulla né a sua sorella né alla Logan, per non perdere la ragazza di cui si è morbosamente invaghito. Il ragazzo fa riflettere "il trio criminale" sulle terribili conseguenze che potrebbero scaturire se si venisse a conoscenza dello scambio di culle. Tutti finirebbero in prigione, a partire da Reese sino a Zoe. Il trio è dunque salvo e Xander, l'unico a voler confessare, si trova così costretto a firmare un patto con il diavolo. Thomas lo minaccia di far del male a Zoe se lui non deciderà di chiudere la bocca. L'Avant non è intimidito ma per amore della sua fidanzata, cede!

Beautiful Anticipazioni: Brooke in pena per sua figlia

Brooke continua a pensare che Hope abbia fatto un grosso errore a firmare le carte del divorzio da Liam. La Logan è certa che sua figlia avrebbe potuto superare questo triste momento se solo avesse accettato di farsi aiutare dalle persone a lei più care. Eppure le cose non sono andate come da lei sperato. Brooke è molto delusa dal comportamento sia di Ridge che di Thomas. Suo marito e il giovane stilista sembrano infatti addirittura contenti che tra Hope e Liam sia tutto finito ma lei non ha intenzione di demordere. Riporterà l'equilibrio nella sua famiglia, costi quel che costi.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.