Beautiful Anticipazioni 7 giugno 2019: Il matrimonio di Hope e Liam

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 7 giugno 2019, Hope e Liam si scambiano le fedi e finalmente i due ragazzi coronano il loro sogno d'amore. Bill non è presente alla cerimonia e spera che i suoi figli prima o poi riescano a perdonarlo. Ma avrà messo da parte finalmente la sua sete di potere? Vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope e Liam sposi in questa puntata di Beautiful del 7 giugno 2019

Taylor ha tentato di sabotare le nozze, intrufolandosi di nascosto nella stanza di Liam per convincerlo a non sposare Hope. Brooke l'ha però scoperta e tra le due c'è stata l'ennesimo confronto poco amichevole. La Logan ha paura che la sua arcinemica possa intralciare la felicità della figlia ma la cerimonia sembra procedere per il meglio e gli sposi sono raggianti. Hope e Liam si scambiano le promesse e tutti sono felici di essere testimoni di questo bel giorno. Anche Steffy, sorride nel vedere la sua sorellastra e il suo ex compagno insieme ed è felice della loro grande famiglia allargata. All'appello manca solo una persona!

Bill sogna il perdono di Liam

Alla Spencer Publications, Bill e Justin pensano al matrimonio di Liam e Hope. Bill sembra molto triste della sua assenza alla cerimonia e il Barber gli fa notare che è normale che suo figlio non l'abbia voluto accanto a sé in questo giorno. Lo Spencer spera che prima o poi i suoi figli riusciranno a perdonarlo. Il magnate confessa al suo braccio destro, che niente è per lui più importante che riconquistare la stima dei suoi “bambini”.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.