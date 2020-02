Beautiful Anticipazioni 7 febbraio 2020: Brooke teme che Hope stia scambiando Phoebe per Beth

Anticipazioni TV

Dopo Steffy anche Brooke e Ridge iniziano a temere l'attaccamento morboso di Hope alla piccola Phoebe.

Nella puntata di Beautiful di venerdì 7 febbraio 2020, Brooke è molto grata a Ridge per l'aiuto amorevole che sta dando a Hope e Liam. Hope rientra a casa e si commuove nel trovarla pulita, sistemata e addobbata con tanti fiori. Ringrazia sua madre e si confida con lei rivelandole quanto bene le stia facendo stare con la piccola Phoebe. Brooke e Ridge sono felici, ma anche preoccupati per come Hope stia affrontando la perdita della sua bambina. Non sono solo Liam e Steffy infatti, a pensare che Hope abbia scambiato Phoebe per Beth. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda si Canale 5 a partire dalle 13.40.

La famiglia si stringe intorno a Hope, nelle puntata di Beautiful del 7 febbraio 2020

Hope sta vivendo un momento buio e tutti cercano di starle accanto, impegnandosi affinchè viva un clima sereno. Liam cerca di starle vicino più possibile ma anche Brooke e Ridge sanno essere di conforto alla ragazza, con piccoli grandi gesti: semplicemente facendo trovare casa pulita e profumata o insistendo perchè torni al lavoro pronta a curare con tenacia la sua splendida linea, Hope for the future, a cui i Forrester hanno deciso di dare nuovo slancio.

Beautiful: Ridge e Brooke temono che Hope stia scambiando Phoebe per Beth

Ma purtroppo l'unica cosa che sembra aver presa sulla Logan è l'arrivo della piccola Phoebe. Dovrebbe essere rassicurante per la famiglia, ma in realtà sono tutti preoccupati, temono che Hope mostri un attaccamento morboso alla bambina e che riveda in lei la sua Beth. Liam e Steffy ne hanno già parlato - osservando la Logan stringere tra le braccia Phoebe, hanno notato una strana e pericolosa connessione -, ma ora anche Brooke sembra in allarme - dopo aver ascoltato le parole entusiaste della figlia - si confida con Ridge, rivelandogli le sue ansie più profonde.

