Beautiful Anticipazioni 7 febbraio 2019: Wyatt comunica a Bill di aver lasciato Katie

Nella puntata di Beautiful di giovedì 7 febbraio 2019, Wyatt informa Bill di aver rotto con Katie ma in realtà il ragazzo sta solo fingendo per ottenere l'eredità paterna. Intanto Hope è preoccupata per Liam. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

I loschi piani di Bill si espandono a macchia d'olio. Il magnate ha ricattato Steffy, costringendola a firmare i documenti del divorzio ma ha anche convinto Wyatt a lasciare Katie...almeno così crede!

Wyatt comunica a Bill di aver lasciato Katie in questa puntata di Beautiful del 7 febbraio 2019

Wyatt ha deciso di ingannare il padre: finge di lasciare Katie pur di ottenere quanto promesso da Bill. Il magnate ha infatti proposto al figlio di diventare l'unico erede del suo immenso impero ma a patto che rompa il suo rapporto con la Logan. Bill non ha mai accetto la relazione di Wyatt con la sua ex moglie e si è sempre dichiarato contrario a che i due si sposassero. Lo Spencer junior comunica dunque al genitore di aver fatto ciò che lui gli chiedeva e di essere pronto ad assumersi le responsabilità di unico erede. Bill gli ricorda però che il patto deve essere rispettato; non solo perderebbe ogni diritto sul patrimonio ma incorrerebbe nella terribile vendetta del perfido Spencer.

Hope in pena per Liam

Steffy e Liam sono insieme in clinica per l'ecografia della Forrester. La bambina è sana ed è scampato il pericolo che possa avere una malformazione alla colonna vertebrale come era stato diagnosticato all'inizio della gravidanza. I futuri genitori sono felici e passano dei dolci momenti insieme. Hope è rimasta invece a casa e teme che la sua sorellastra e Liam possano riavvicinarsi. La Logan non si fida di Steffy e pensa che la ragazza, nonostante abbia firmato le carte di divorzio, abbia intenzione di riconquistare il cuore dell'ormai suo ex marito.

