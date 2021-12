Beautiful Anticipazioni 7 dicembre 2021: Quinn ha ancora qualcuno che le vuole bene...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 7 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che nonostante tutti i guai combinati di recente, qualcuno si preoccupa ancora per lei...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Quinn decide di andare ad abitare con Flo e Wyatt in attesa che Eric la perdoni e la accolga nuovamente in casa Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt e Flo decidono di non abbandonare Quinn

Dopo aver complottato per distruggere il matrimonio del primogenito di Eric, suo amato marito, Quinn finisce in mezzo a una strada. Il capostipite infatti, le chiude le porte di casa e si libera del maestoso ritratto che troneggia nel salone di villa Forrester, un gesto che conferma il ripudio totale nei confronti della moglie. Quinn, costretta ormai ai margini, trova rifugio da suo figlio Wyatt e dalla tanto amata nuora, Flo, figlia dell'amica e complice pentita, Shauna. I due ragazzi non si sono sentiti di abbandonarla, ma non per questo condividono le incaute e crudeli scelte fatte dalla donna.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt e Flo comprendono le ragioni di Eric

Wyatt e Flo vivono ormai un clima sereno e la loro storia va a gonfie vele. A turbare l'atmosfera del nido però arriva la suocera, Quinn è ospite a casa del figlio da quando Eric l'ha messa alla porta. Nonostante la Fuller non sia una donna facile, Flo non risente particolarmente della sua presenza, Quinn infatti le è stata accanto anche quando nessuno la voleva e l'ha sempre trattata come una figlia. E' per questo che la giovane, pur delusa dalla maniera in cui Quinn ha manipolato sua madre, non la condannerà mai definitivamente. I due ragazzi però non possono fare a meno di parlarne...

Quinn trqnuillizza a coppia: "Eric mi perdonerà!", nella Puntata di Beautiful del 7 dicembre 2021

Wyatt e Flo hanno accettato di ospitare Quinn, ma questo non vuol dire che giustifichino l'ennesimo casino dell'instabile designer, anzi, sono molto preoccupati delle conseguenze. Wyatt si sta confidando con la compagna, non riesce proprio a capire come sua madre sia riuscita per l'ennesima volta a gettare all'aria tutto per semplice invidia, quella ormai secolare nei confronti della Logan. Quinn però li sorprende mentre conversano e decide di chiarire una volta per tutte la sua posizione e le sue scelte, senza purtroppo riuscire a convincerli. Nonostante l'arringa fallita, la stilista promette ai ragazzi che riuscirà presto ad ottenere il perdono di Eric e che riconquisterà il suo posto a villa Forrester. Wyatt e Flo sono un po' preoccupati, Quinn vive di illusioni, i suoi progetti sono chiaramente irrealizzabili, Eric infatti, non vuole più saperne di lei. La coppia sente di non poterla abbandonare!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 dicembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.