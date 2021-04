Beautiful Anticipazioni 7 Aprile 2021: Ridge confessa a Brooke, "Ho baciato Shauna!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 7 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, vedremo che al termine di un lungo confronto con Brooke, Ridge finirà per rivelarle di aver baciato Shauna.

Tra Ridge e Brooke è ormai guerra aperta, la Logan insiste: il figliastro è un soggetto pericoloso ed è responsabile della recente rottura tra Hope e Liam. Lo stilista è stanco della reticenza della moglie, non solo nega un'occasione a Thomas, non comprende neppure la sofferenza che sta infliggendo a Steffy, Hope infatti, le ha portato via tutto! Il faccia a faccia si fa sempre più accesso e il Forrester, nella furia di un confronto ormai interminabile, rivela alla Logan che c'è una donna nella sua vita, capace di fidarsi di lui, una donna che è stata al suo fianco durante questo periodo burrascoso e con cui ha già scambiato un bacio: Shauna!

Beautiful Anticipazioni: Shauna dice a Flo che presto Wyatt tornerà da lei

Shauna vuole vedere sua figlia felice ed è convinta che anche Wyatt in realtà sarebbe più felice accanto a Flo che non a Sally, è per questo che, rassicurata anche da Quinn, consiglierà alla sua bambina di avere pazienta e confidare nell'amore di Wyatt. La inviterà dunque a non perdere la speranza, certa che lo Spencer provi gli stessi sentimenti, le dirà di essere fiduciosa: presto Wyatt tornerà da lei. Ma non si tratterà solo di un invito ad aspettare, Shauna farà capire alla figlia di dover combattere per il proprio amore, rispettando i suoi tempi, ma facendogli sempre sentire di esserci e di essere pronta a ricominciare appena avrà fatto chiarezza nel suo cuore.

Beautiful Anticipazioni: Quinn dice a Shauna di non rinunciare a Ridge

Mentre Shauna cerca di motivare sua figlia, c'è qualcuno che incoraggia lei: "Non rinunciare all'amore". La Signora Forrester vorrebbe tanto vedere la sua amica felice accanto a Ridge e sembra proprio che suoi sogni si stiano finalmente concretizzando, consiglia dunque alla Fulton di non mollare la presa. Quinn spera in un ingresso in famiglia di Shauna, ma soprattutto vede la relazione tra Ridge e la Fulton come un modo per liberarsi della sua nemica giurata, Brooke!

