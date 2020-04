Beautiful Anticipazioni 7 aprile 2020: Una verità che fa male! Flo sta per scoprire i risultati del test del DNA

Anticipazioni TV

Flo, insieme a Wyatt, attendono i risultati del test del DNA. Quella che scopriranno sarà però una verità sconvolgente.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – martedì 7 aprile 2020 – Flo e Wyatt sono in attesa del risultato del DNA della ragazza. Entrambi ricordano di come da piccoli pensavano ai loro padri e di come avrebbero voluto conoscerli. Se lo Spencer ha ormai conosciuto Bill, nel bene e nel male, la Fulton deve ancora scoprire chi l'ha messa al mondo e soprattutto perché l'ha abbandonata. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Flo pronta a scoprire chi è suo padre nella puntata di Beautiful del 7 aprile 2020

Sono momenti delicati. Flo ha deciso di fare il test del DNA, per scoprire chi sia suo padre. Sua madre non è per nulla contenta della sua decisione ma non può certo impedirle, a km di distanza, di scoprire la verità. Wyatt è corso in aiuto della sua vecchia amica, convinto che con il suo supporto, le cose vadano meglio. I due ragazzi ricordano i tempi della loro giovinezza, quando entrambi non sapevano chi fossero i loro padri. Ora Wyatt ha conosciuto Bill e di certo non biasima sua madre per averlo tenuto lontano da loro, nei tempi passati. Ma ora è il turno di Flo... chi sarà suo padre?

Beautiful anticipazioni: Chi sarà il padre di Flo?

Le anticipazioni di Beautiful ci lasciano intendere che presto scopriremo chi è il padre di Flo. La ragazza, in ansia nello scoprire una verità che cerca da tanto, si lascia consolare da Wyatt e non ascolta i consigli di sua madre, che vorrebbe cambiasse idea. Quella che conosceremo sarà una realtà che condizionerà la vita di Florence Fulton e che, inevitabilmente, stringerà il cerchio intorno al collo della povera Hope, senza che né lei né uno sconsolato Liam possano farci nulla.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.