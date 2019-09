Beautiful Anticipazioni 6 settembre 2019: Il tenero incontro tra Bill e Will dopo il processo

Anticipazioni TV

Will confessa alla madre di sentire la mancanza di Bill. Katie decide quindi di portare il bambino dal padre e il loro incontro, diventa un momento di profonda tenerezza.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 6 settembre 2019, Bill riceve la visita inaspettata di Will. Il piccolo, diversamente dagli adulti, sembra pronto a perdonarlo e l'incontro padre e figlio diventa un momento di grande tenerezza a cui neanche Katie può resistere. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke affronta Ridge dopo il confronto con McMullen in Beautiful del 6 settembre 2019

Brooke ha affrontato faccia a faccia McMullen, accusandolo di essere un uomo corrotto. Tornata a casa, punta nuovamente il dito contro Ridge, colpevole di aver remato contro Bill sin dall'inizio. Il Forrester – infastidito dalla visita dello Spencer – perde le staffe davanti e confessa alla moglie di aver agito solo per il bene del piccolo Will. Il giudice gli doveva un favore e Bill doveva essere punito. Brooke non può credere alla parole del suo consorte ma purtroppo è costretta a mantenere questo terribile segreto, per il bene del suo matrimonio. Ridge infatti la avverte di non dire nulla a nessuno.

Will perdona suo padre Bill in Beautiful

Katie informa suo figlio che la sua babysitter non potrà occuparsi di lui. Il bambino dovrà quindi seguire sua madre mentre sbriga delle commissioni. Will però scalcia e confessa alla madre di sentire la mancanza di suo padre. La Logan decide quindi di portarlo alla Spencer Publications, dove il magnate - che ha cancellato tutti i suoi impegni - li aspetta. Bill rassicura il figlio che tutto andrà bene e che nessuno potrà cancellare l'affetto che provano l'uno per l'altro. Will lo ringrazia per aver trovato del tempo per lui e dimostra di essere pronto a perdonarlo per le sue assenze.

