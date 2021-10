Beautiful Anticipazioni 6 ottobre 2021: Liam è geloso di Steffy?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda mercoledì 6 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che la preoccupazione dello Spencer per il legame speciale che l'ex moglie sta instaurando con il suo dottore potrebbe invece essere gelosia...

Grazie alle anticipazioni della storica soap americana di Canale 5, Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 6 ottobre 2021, alle 13:40, Liam confida a Wyatt di essere in pensiero per il particolare rapporto che hanno Steffy ed il dottor Finn, ed il fratello pensa che lui sia in verità soltanto geloso dell'ex moglie...

Beautiful Anticipazioni: Il timore di Liam

Steffy e Finn si sono sempre piaciuti, tanto che, alla fine, per loro è stato inevitabile avvicinarsi e baciarsi. Lui, però, è il suo medico: secondo qualcuno, ad esempio padre e figlio Spencer, l'atteggiamento di John non è per niente professionale. Per Bill e Liam il dottore dovrebbe occuparsi soltanto di far sì che la giovane si riprenda il prima possibile dall'incidente, e niente di più.

Thomas contro Liam, nelle Anticipazioni del 6 ottobre 2021 di Beautiful

Lo Spencer junior, dopo averne parlato con il magnate, ha provato a parlarne anche con Ridge e Thomas, ma, mentre il primo ha preferito non esporsi, il secondo gli ha intimato di stare alla larga dalla bella Forrester, permettendole così di rifarsi finalmente una vita senza di lui, e con qualcun altro che possa darle il futuro che lei sogna, e che merita.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt crede che Liam sia geloso di Steffy

Liam, però, non riesce a farsi da parte: lui vuole bene a Steffy, ed inoltre è la madre di sua figlia Kelly. Il suo timore è che il legame speciale che sta instaurando con Finn possa nuocerle, rallentando o, peggio, impendendo la sua guarigione. Il giovane, allora, si confronta anche con il fratello, bisognoso di sfogarsi e di avere un altro parere. Ma il sospetto di Wyatt è che, in realtà, lo Spencer più che preoccupato sia geloso...

