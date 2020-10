Beautiful Anticipazioni 6 ottobre 2020: Il dolore di Steffy non fermerà Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 6 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Hope, comprenderà il dolore di Steffy, ma non rinuncerà a sua figlia...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 6 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Liam e Hope raccontano nei dettagli l’adozione di Beth a Steffy. Quest’ultima, ignara di tutto, rimane scioccata e addolorata. Hanno tutti sofferto molto per questa storia, ma la Forrester e quella che, alla fine dei giochi, ha perso più di tutti: sua figlia Phoebe rischia di esserle portata via dalla sua vera madre, Hope.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è sconvolta: Thomas ha tramato alle sue spalle!

Steffy non vuole neppure pensare all'eventualità che Hope possa rivolere sua figlia, per ora la ragazza è concentrata sulla truffa orchestrata ai suoi danni e sui responsabili di questo terribile crimine. Tutti gli occhi sono puntati su Flo e Zoe, ma le due ragazze accusano Thomas. Steffy è incredula: suo fratello ha tramato alle sue spalle, rendendosi complice di questa terribile e dolorosissima farsa?

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam pretenderanno di riprendersi Beth?

Rabbia e sconcerto sono i sentimenti che prevalgono, ma un'idea più razionale e preoccupante inzia a farsi strada nella mente della Forrester. Liam e Hope sono teneri e apprensivi nei suoi confronti, del resto comprendono perfettamente il loro dolore, ma questo non vuol dire che i due non vogliano portarle via la sua bambina. E' chiaro che la Logan rivorrà Beth e Steffy questo non riesce proprio ad accettarlo!

Hope e Liam comprendono il dolore di Steffy, ma i fatti parlano chiaro: Phoebe è la loro bambina! Nella Puntata di Beautiful 6 ottobre 2020

Steffy è la mamma di Phoebe, è con lei che la piccola ha vissuto il suo primo anno di vita. La ragazza la ama da impazzire ed è pronta a tutto per non farsela portare via. Proverà infatti la via della negazione, ma i fatti parlano chiaro e Flo ha confessato, cercherà quindi di convincere i due genitori - per il bene della piccola - a non allontanarla dall'unica figura genitoriale che conosce. Purtroppo sono tutte vittime, ma qualcuno più degli altri, Stefy infatti, si troverà a fare i conti con la realtà: Hope, pur comprendendo il suo dolore, non è disposta a rinunciare alla sua bambina. La compassione lascerà presto il passo alla rabbia e le due mamme finiranno per scontrarsi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 ottobre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.