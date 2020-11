Beautiful Anticipazioni 6 novembre 2020: Brooke e Ridge, è guerra aperta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 novembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Brooke non ha cambiato idea su Thomas: è pericoloso! Ma per Ridge pensa che si tratti solo di odio contro suo figlio!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 6 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke e Ridge sono ai ferri corti. La Logan è convinta di aver difeso Hope mentre lo stilista è convinto che sua moglie odi suo figlio. Il Forrester lascerà presto la Villa per fa visita a Flo in carcere. Ha intenzione di parlare chiaro con la ragazza, assicurandole di farle pagare tutta la sofferenza che ha causato alla sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Ridge pretende che Brooke chieda perdono e dimostri riconoscenza

Thomas è salvo, ma ormai per il matrimonio di Brooke e Ridge non c'è più niente da fare. Thomas ha sollevato la matrigna da ogni accusa, confermando l'incidente, ora Ridge vuole che Brooke chieda perdono e dimostri riconoscenza al ragazzo. Ma Brooke rifiuta, è contenta che il ragazzo stia bene e non aveva intenzione di ucciderlo, ma il timore che quel folle manipolatore di Thomas incute alla Signora Forrester non è cambiato, così come la sua opinione e il suo istinto a tutelare sua figlia. E per questo è disposta anche a scontrarsi con Ridge.

Ridge è convinto che Brooke odi Thomas, nella Puntata di Beautiful del 6 novembre 2020

I due sono ai ferri corti, Ridge è consapevole che suo figlio abbia dei problemi, ma è convinto che i panni sporchi si lavino in famiglia: ha coperto Brooke, ora la Logan deve permettergli di proteggere suo figlio dandogli le cure necessarie affinché si riabiliti e possa tornare da Douglas. Brooke è fuori di sé, mentre Ridge continua ad accusarla di odiare profondamente il suo ragazzo. Sembra non ci sia via di uscita per la storica coppia dI Beautiful.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è in guerra anche con Flo!

Ma Brooke non è l'unico nemico da combattere, Flo ha accusato il suo ragazzo e anche dal carcere continua a lanciare accuse contro di lui. Il Forrester ci ha riflettuto parecchio, deve parlarle, la Fulton deve sapere che farà di tutto per difendere la sua famiglia, anche lasciarla marcire in prigione per sempre se è necessario. Ridge decide quindi di andare da lei...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 novembre 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40