Beautiful Anticipazioni 6 novembre 2019: Steffy chiede aiuto a Ridge infatti Taylor...

Steffy è molto preoccupata per sua madre e teme che possa cadere ancora una volta nel tunnel dell'alcol. La ragazza chiede così aiuto a suo padre.

Le Anticipazioni di Beautiful di mercoledì 6 novembre 2019, ci rivelano che Reese dimostrerà a Taylor un grande interesse mentre Steffy, molto preoccupata per la madre, chiama in soccorso suo padre, sperando che intervenga per aiutarla. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope e Brooke preoccupate per Taylor in questa puntata di Beautiful

Brooke non ha trovato nessun appoggio in Ridge. Suo marito continua a giustificare il comportamento di Taylor e non ha intenzione di denunciare la sua ex moglie, non ritenendola pericolosa né per la sua famiglia ne tanto meno per la piccola Kelly. Al contrario, Hope e Liam sono molto preoccupati. La giovane Logan si sente in colpa; è lei che ha rivelato a Brooke che Taylor ha sparato a Bill ed è per causa sua che sua madre è così agitata. La situazione è critica e madre e figlia non sanno come agire per non rompere i fragili equilibri familiari.

Steffy chiede aiuto a Ridge in Beautiful

La festa della Intimates è stata un successo, nonostante la crescente preoccupazione di Steffy per sua madre. Taylor è giù di corda e teme che Brooke la denunci alle autorità. Durante la serata ha trovato conforto in Reese, che sembra sinceramente affascinato da lei e dalla sua storia. A fine serata la giovane Forrester chiama suo padre Ridge alla casa sulla scogliera, per avere da lui un aiuto. Steffy lo informa di aver visto sua madre con un bicchiere di vino in mano e di aver paura che possa ricadere nel tunnel dell'alcolismo. Taylor li rassicura di non aver bevuto neanche un goccio ma di sentirsi profondamente in colpa per tutti i problemi che ha creato e sta creando, da quando – completamente fuori controllo – ha provato a uccidere Bill.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.