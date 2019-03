Beautiful Anticipazioni 6 marzo 2019: Steffy disperata per le nozze di Liam

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 6 marzo 2019, il matrimonio tra Hope e Liam si avvicina e Steffy è disperata. La ragazza non è riuscita a convincere l'ex marito ad aspettare la nascita della loro bambina prima di sposarsi. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Liam e Hope stanno per convolare a nozze. Il giorno è arrivato e tutto è pronto per celebrare le nozze dei due ragazzi, felici della loro rinnovata unione. Steffy invece non riesce a darsi pace per non essere riuscita a convincere l'ex marito ad aspettare la nascita della loro bambina.

Steffy è disperata in questa puntata di Beautiful del 6 marzo 2019

Steffy ha dovuto rinunciare ai suoi sogni d'amore con Liam. La Forrester non può fare nulla per impedire che il suo ex marito sposi Hope e ora che il giorno delle nozze è arrivato, viene colta dalla disperazione. La bella figlia di Ridge ha chiesto allo Spencer di aspettare la nascita di Kelly ma il ragazzo ha deciso di proseguire con i suoi programmi senza fermarsi. Anche Ridge ha chiesto a Liam di annullare il suo matrimonio e di concedere una seconda opportunità alla figlia, certo che lei non abbia mai potuto avere una relazione con Bill.

Il giorno delle nozze è arrivato

Il grande giorno è arrivato. Hope e Liam stanno per diventare nuovamente marito e moglie, giurandosi amore davanti a parenti e amici. Le Logan hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per garantire agli sposi un matrimonio da favola. Katie ha impedito che Wyatt rivelasse al fratello la verità su Bill e Steffy affinché sua nipote non corresse alcun tipo di pericolo mentre Brooke ha affrettato i preparativi per evitare che qualcuno potesse interferire con la felicità della figlia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 marzo 2019