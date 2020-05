Beautiful Anticipazioni 6 maggio 2020: Flo non ha scampo. Shauna e Zoe sono pericolose

Anticipazioni TV

Shauna aiuta Zoe a convincere Flo a non rivelare a nessuno la verità sullo scambio di culle.

Nelle anticipazioni di Beautiful di domani – mercoledì 6 maggio 2020 – Shauna conosce Zoe e comprende che la ragazza è al corrente dello scambio di culle e sta tentando in ogni modo di convincere Flo a non rivelare il suo segreto. La Fulton senior si convince ad aiutare la ragazza, terrorizzata che sua figlia – scoperta la verità – possa perdere i privilegi di essere una Logan e venga allontanata dalla famiglia. Vediamo insieme cosa rivela la trama della puntata in onda alle 13.40 su Canale5.

Shauna scopre l'identità di Zoe in questa puntata di Beautiful del 6 maggio 2020

Flo è stata aggredita ma Shauna, accorsa immediatamente in suo soccorso, tiene nel mirino il suo assalitore. Zoe è spaventata e tenta di giustificarsi. Non ha nessuna intenzione di fare del male a Florence ed è là solo per parlarle. È così che Shauna scopre che la Buckingham sta cercando disperatamente di proteggere il segreto di suo padre – di cui lei è diventata complice a tutti gli effetti - per evitare la prigione.

Beautiful anticipazioni: Shauna è d'accordo con Zoe. Flo non deve parlare

Il racconto di Zoe convince Shauna. Flo non deve per nessuna ragione rivelare a qualcuno dello scambio di culle. Ora che sua figlia ha scoperto che suo padre è Storm, può beneficiare dei vantaggi di essere una Logan. Shauna non può permettere che la sua bambina perda l'occasione di assicurarsi il futuro, visto anche che Hope si è affezionata così tanto a lei e sta cercando di aiutarla in ogni modo. In effetti la figlia di Brooke ha un piano per far assumere sua cugina alla Forrester Creations. Shauna e Zoe, insieme, cercano quindi di convincere Flo a tacere.

