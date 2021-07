Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 6 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Eric è costretto a rivelare a Brooke dove si trova Ridge, lei è furiosa e si scaglia contro Quinn. Nel frattempo Ridge e Shauna si baciano appassionatamente.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5 alle 14.00, Ridge e Shauna, insieme a Las Vegas, si baciano. Brooke chiede a Eric dove si trova Ridge e incolpa Quinn di aver distrutto il suo matrimonio.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è alla disperata ricerca di Ridge

Brooke continua a telefonare a Ridge, ignara dell'estrema decisione presa dal marito: seguire Shauna a Las Vegas. E' convinta che i due siano rimasti in città e che insistendo possa riuscire a parlare e dunque a recuperare il rapporto con Ridge. La Logan continua a sottovalutare la sua rivale in amore, non solo, non da il giusto peso alla tradimento con Bill. Lo Spencer non è un uomo qualsiasi, è l'eterno rivale in amore di Ridge e, il marito di Katie, sua sorella. Viste le premesse, il bacio assume i contorni di un premeditato atto di crudeltà.

Beautiful Anticipazioni: Eric rivela a Brooke della fuga di Ridge e Shauna

Nel faccia a faccia con la vecchia nemica, Quinn non potrà fare a meno di tessere le lodi di Shauna: gentile, generosa e sincera. E' chiaro che l'amica è la donna perfetta per Ridge e anche il Forrester sembra averlo capito, correndo da lei e abbondando Brooke alle prese con la dura condanna dell'intera famiglia e in particolare della sorella minore, Katie. Anche se davanti al marito, Quinn ha negato di volersi vendicare della storica avversaria in amore, l'atteggiamento gongolante e provocatorio assunto durante il confronto con Brooke, ha tradito le sue vere intenzioni, deludendo Eric. Il Forrester Senior infatti, costretto purtroppo a rivelare a Brooke la verità sulla improvvisa scomparsa di Ridge, si sente molto in colpa per la fine del matrimonio della Logan con suo figlio ed è furioso con Quinn. Il loro matrimonio reggerà a questo ennesimo "tradimento"?

Ridge e Shauna si baciano, nella Puntata di Beautiful del 6 luglio 2021

Mentre Brooke è sconvolta dalla confessione di Eric che gli ha rivelato della scelta di Ridge di seguire Shauna, il Forrester e la Fulton stanno vivendo con passione la loro fuga d'amore. Ridge, deciso a dimenticare Brooke, nonostante la Fulton gli abbia cautamente consigliato di tornare a Los Angeles e risolvere con la Ex, sceglierà di restare accanto a lei e vivere a pieno questa nuova relazione. A suggellare questa promessa d'amore, arriverà anche un bacio, il primo sereno, sentito e profondo!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.