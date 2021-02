Beautiful Anticipazioni 6 febbraio 2021: Steffy e Ridge sono preoccupati per Thomas... scomparso ormai da ore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 6 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Steffy e Ridge sono preoccupati perché Thomas è scomparso. I due temono che sia profondamente sconfortato dopo aver firmato il consenso all'adozione di Douglas.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Steffy come Ridge è preoccupata perché ha contattato Thomas e non riesce a raggiungerlo, intanto Ridge è andato dalle Logan in cerca di risposte, da una parte vuole riuscire a scoprire quale sia stato l'esito della serata trascorsa da suo figlio e Hope, dall'altro vuole porre alla figliastra la domanda che lo cruccia ormai da ore: "dove è finito Thomas?"

Beautiful Anticipazioni: Ridge è deciso a scoprire la verità, ma Brooke dice a Hope di tacere!

Cosa sarà accaduto a Thomas? Ridge è preoccupato dal silenzio del figlio, mentre Hope - responsabile della tragica fine dell'ex - si dispera all'idea di come potrà reagire il patrigno. Anche Brooke è in ansia, non sa proprio come riuscirà a raccontarlo o peggio, a tenerlo nascosto, a suo marito. La Logan è consapevole di non poter compiere passi falsi, se infatti la vicenda dovesse uscire fuori in questo momento - con Hope sconvolta, che insiste nell'addossarsi la colpa della morte di Thomas - il carcere sarebbe assicurato. Brooke vuole quindi prendere tempo, capire cosa è realmente accaduto, studiare una difesa per Hope, insomma, per ora è certa che sia meglio tacere!

Steffy e Ridge sono preoccupati, nella Puntata di Beautiful del 6 febbraio 2021

Steffy e Ridge hanno discusso molto della scelta di Thomas di incontrare Hope per concederle l'adozione di Douglas e sono entrambi d'accordo che il ragazzo si sia fatto manipolare, ovviamente sperano in un ripensamento dell'ultimo minuto, ma non riescono a rintracciare Thomas per ottenere conferma di quanto accaduto la sera prima. Saranno proprio le molteplici chiamate fallite a spingere Ridge a fare visita alle Logan: Hope e Brooke dovranno mostrargli i documenti e aiutarlo a spiegare l'improvvisa scomparsa di Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Ridge vogliono sapere perchè Thomas si è allontanato

Padre e figlia temono che Thomas, sconfitto da Hope, sia caduto nello sconforto più totale e che abbia deciso di allontanarsi per un po'. Entrambi conoscono i sentimenti del ragazzo per Douglas, o almeno credono di conoscerli, non dubitano infatti della capacità di Thomas di essere un buon padre e rifiutano l'idea che la richiesta Hope possa essere un vantaggio per il povero nipotino. Per loro, Hope è semplicemente ossessionata dal piccolo, ipotesi confermata anche da Liam, mentre sua madre, Brooke, dall'idea di farla pagare a Thomas per il male fatto alla sua famiglia.

