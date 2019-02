Beautiful Anticipazioni 6 febbraio 2019: Liam e Steffy insieme per l'ecografia

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 6 febbraio 2019, Liam e Steffy sono in clinica per l'ecografia della loro bambina. I due, nonostante il divorzio, sono molto felici di essere insieme in questo delicato momento. Ridge intanto ascolta una conversazione tra Brooke e Hope... madre e figlia parlano di Steffy. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Liam e Steffy sono ormai ufficialmente separati. La Forrester ha firmato i documenti per il divorzio e ora Hope ha campo libero con lo Spencer. La Logan non può però impedire che Liam partecipi all'ecografia di Steffy e non può prevedere che tra gli ormai ex coniugi, ci sia un sentimento che travalica ogni ostacolo...

Steffy e Liam insieme per l'ecografia in questa puntata di Beatifica del 6 febbraio 2019

Steffy è stata costretta da Bill a divorziare da Liam ma non ha nessuna intenzione di allontanare lo Spencer junior da lei e dalla sua bambina in arrivo. Invita quindi l'ex marito ad accompagnarla a fare l'ecografia. Per fortuna, la dottressa rincuora i due genitori, rassicurandoli che il rischio – riscontrato a inizio gravidanza – di malformazione alla colonna vertebrale, è da escludere. Felici, i due si lasciano andare all'emozione. La loro piccola è sana!

Ridge sente Brooke e Hope parlare di Steffy

Ridge, ancora non informato delle ultime vicende, non è sicuro che le vere intenzioni di Hope siano quelle di fare da mediatrice tra Steffy e Liam. I suoi dubbi hanno più di un fondamento e ne ha certezza quando sente Brooke e Hope parlare proprio di sua figlia. L'obiettivo della giovane Logan è quello di avere per sé lo Spencer e ora che la Forrester si è messa fuorigioco, Hope pensa al futuro insieme a Liam.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 febbraio 2019