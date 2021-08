Beautiful Anticipazioni 6 agosto 2021: Il Dottor Finnegan nutre un interesse per Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 6 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, il Dottor Finnegan ha mostrato attenzione particolari per la sua bella paziente e Steffy sembra esserne rimasta colpita, la conferma di un interesse molto più che professionale arriverà da una visita a sorpresa alla Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Ridge è tornato a casa ora anche Shauna rientra a Los Angeles

Ridge è tornato a Los Angeles per stare accanto a Steffy, ora anche Shauna rientra in città informata della figlia Flo dell'aggressione e rapimento di cui è stata di recente vittima. Il triangolo Brooke, Ridge e Shauna si sta dunque per ricomporre, ma prima che l'avversaria torni a mettere le mani su Ridge, Brooke cercherà un tentativo di riavvicinamento. La Logan è convinta di avere campo libero e tutto il tempo necessario per agire. Con la grinta di una vera combattente, si ripropone di riuscire a riconquistare Ridge e consolidare il loro matrimonio. Non tutti i desideri sono però destinati a realizzarsi... Brooke riuscirà a spuntarla sulla sua nemica Shauna?

Beautiful Anticipazioni: Tutti attendono con impazienza il ritorno di Steffy a casa

Per fortuna la situazione Steffy migliora di giorno in giorno e nonostante i problemi creati dall'incidente non siano del tutto risolti, il Dottor Finnegan decide di far continuare la convalescenza della povera Steffy a casa, assistita con amore dai suoi familiari e aiutata, se necessario, da farmaci in grado di alleviarle il dolore. In questo momento Steffy ha solo bisogno di tanto riposo e della serenità che la sua bambina e il suo amorevole padre sanno donarle. In realtà qualcun altro attende con impazienza il ritorno della Forrester, si tratta ovviamente di Liam e della sorellastra Hope che, durante la sua permanenza in ospedale si sono occupati della piccola Kelly. Ma Steffy avrà davvero voglia di continuare a recitare la parte de "l'altra" accondiscendente e comprensiva?

Il Dottor Finnegan va a fare visita a Steffy, nella Puntata di Beautiful del 6 agosto 2021

Steffy ha bisogno di persone che le donino estrema serenità in questo momento, suo padre, la sua piccola Kelly e il suo dolce medico. Sì, stiamo parlando del Dottor Finnegan, il giovane e aitante camice bianco che si è finora preso cura della Forrester. Il ragazzo ha mostrato attenzione particolari per la sua bella paziente e Steffy sembra esserne rimasta colpita, la conferma di un interesse molto più che professionale arriverà quando Finn si presenterà con una scusa a casa della ragazza per farle visita.

