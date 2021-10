Beautiful Anticipazioni 5 ottobre 2021: Thomas contro Liam "Lascia in pace Steffy!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda martedì 5 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che il fratello della bella Forrester e l'ex marito di quest'ultima tornano a scontrarsi... ma stavolta non per Hope!

Grazie alle anticipazioni della storica soap americana di Canale 5, Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 5 ottobre 2021, alle 13:40, Liam cerca un confronto con Ridge, per parlargli di ciò che sta evidentemente accadendo tra Steffy ed il dottor Finn, ed invece si ritrova a dover affrontare una discussione con Thomas, sempre su questo argomento...

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn si baciano!

Il rapporto tra Steffy ed il dottor Finn è stato sin da subito speciale. I due non sono soltanto paziente e medico: la loro sintonia è palese. La Forrester ha iniziato a sfogarsi con John, il quale, appena può, va a trovarla, per assicurarsi che il suo corpo, la sua mente ed il suo cuore siano in via di guarigione. Ed ormai incapaci di continuare a reprimere la forte attrazione che hanno sempre provato l'una per l'altro, si sono prima dichiarati e poi persino baciati!

Liam e Bill sono preoccupati per Steffy, nelle Anticipazioni del 5 ottobre 2021 di Beautiful

Liam, nel frattempo, è in pensiero per l'ex moglie, nonché madre della sua bambina, Kelly. Il ragazzo è perfettamente consapevole del fatto che Steffy non stia passando un bel periodo, tanto che ha accettato di far stare la loro figlia insieme a lui e ad Hope: adesso lei non si sente in grado di accudirla a dovere. Anche Bill, dato che ha causato l'incidente in cui la Forrester è rimasta coinvolta, ha espresso tutta la sua preoccupazione per quest'ultima. Inoltre, essendosi accorto del legame particolare che Steffy sta instaurando con il suo medico, il magnate si sta domandando se l'atteggiamento di Finn possa ritenersi professionale e producente... ed ha insinuato il dubbio nello Spencer junior.

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole che Liam lasci stare Steffy

Il primogenito di Bill ha deciso quindi di raggiungere Ridge: vuole discutere con lui di quanto sta accadendo tra la figlia ed il dottore che la sta seguendo nella riabilitazione. Tuttavia, insieme al Forrester c'è Thomas, il quale, senza mezzi termini, intima a Liam di farsi da parte una volta per tutte, permettendo così a Steffy di andare avanti, magari con un altro uomo. Il marito di Brooke, invece, preferisce non schierarsi... almeno per il momento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.