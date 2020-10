Beautiful Anticipazioni 5 ottobre 2020: Flo e Zoe accusano Thomas! Ridge è in ansia...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 5 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Flo e Zoe rivelano i dettagli della truffa ai danni di Hope, ma anche del coinvolgimento di Thomas...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 5 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Hope e Liam accolgono Beth con irrefrenabile felicità. Flo, insieme a Zoe e Shauna, spiega nei dettagli l’adozione di Beth a Brooke e a Ridge. I due sono sconvolti ed arrabbiati, in particolare Ridge è in ansia per il coinvolgimento di suo figlio, confermato da entrambe le ragazze.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Ridge hanno chiesto spiegazioni a Flo

Flo, dopo la confessione di fronte a Liam e Wyatt, è stata costretta a dare spiegazioni anche a Brooke e Ridge. I due, ignari delle conferme già date dalla ragazza ai fratelli Spencer, e del ritorno di Hope e Liam alla casa sulla scogliera, hanno deciso di interrogare la Fulton sulla misteriosa vicenda che sta facendo disperare la povera Steffy...

Nella Puntata di Beautiful del 5 ottobre 2020: Flo e Zoe confermano il coinvolgimento di Thomas

Flo ammetterà tutto, i due rimarranno sconvolti, a poco varrà l'intercessione di Shauna, la decisione è già presa: Flo deve pagare! Ridge e Brooke non sono pronti a fare sconti alla ragazza, vogliono denunciarla e farla sbattere in prigione. A turbare segretamente però il povero Forrester è il presunto coinvolgimento di Thomas, anche Zoe, chiamata a rispondere come Flo sulla vicenda, ha confermato che a tirare i fili è stato proprio il figlio di Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Thomas è colpevole e merita la stessa pena di Flo e Zoe

Le due ragazze racconteranno passo passo come è stata costruita la truffa ai danni di Hope e scagioneranno la povera Steffy, all'oscuro di tutto. Ma poi tireranno in ballo Thomas, raccontando come proprio il Forrester abbia obbligato tutti al silenzio per raggiungere il suo scopo: fare sua Hope. Brooke non riuscirà a credere alle sue orecchie, ha più volte insistito con Ridge affinché allontanasse Thomas da Hope e ora i suoi cattivi presentimenti hanno preso forma nella realtà. Ma la domanda che si pone la Logan, quella che Ridge più teme, è se il Forrester Senior accetterà per suo figlio la stessa pena a cui sta condannando Flo e Zoe...

