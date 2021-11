Beautiful Anticipazioni 5 novembre 2021: Quinn provoca Brooke. La Logan cerca di fermare la cerimonia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 5 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che, Quinn provoca Brooke pochi istanti prima delle nozze di Ridge e Shauna, la Logan esplode e cerca di fermare la cerimonia.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Quinn dice a Brooke, con grande soddisfazione, che la sua storia con Ridge è ormai giunta al capolinea, e lei tenta di fermare la cerimonia.

Beautiful Anticipazioni: Eric e Carter accettano le nozze tra Shauna e Ridge

Manca davvero poco al Sí e nonostante i numerosi dubbi di Shauna, Quinn sembra serena. Tutto va secondo i piani e anche i due più acerrimi oppositori di queste nozze, stanno per capitolare: Eric e Carter, di fronte alla testardaggine di Ridge, deciso a rinnovare le promesse, finisco per arrendersi e accettare la sua scelta. La preoccupazione non svanisce, ma si rendono conto di non poter far altro che assecondare la volontà dello sposo. Quello che Quinn non immagina, è che Katie abbia ascoltato le parole di Shauna, pentita per le menzogne raccontate al futuro marito. Le nozze dunque, sono ancora in pericolo!

Beautiful Anticipazioni: Brooke è sul piede di guerra

Ormai è tutto pronto e Quinn è convinta di avere la vittoria in tasca, è riuscita a convincere Shauna ad andare fino in fondo ed Eric e Carter che quello tra Ridge e la sua protetta, sia un matrimonio felice. La diabolica Fuller non immagina ancora ostacoli sul suo cammino, ne che Brooke possa avere un asso nella manica. Poche ore e sarà tutto finito. Ma le Logan sono sul piede di guerra, pronte a ribaltare l'esito di questa dura sfida. Come andrà a finire? Ridge, all'oscuro delle manipolazioni della moglie, confermerà le promesse, oppure, scoprirà per tempo l'inganno di cui è rimasto vittima?

Quinn provoca Brooke e lei esplode, nella Puntata di Beautiful del 5 novembre 2021

A far esplodere Brooke, pochi istanti prima della cerimonia, è una palese provocazione di Quinn. La Fuller, convinta di essere ormai riuscita ad allontanare definitivamente Ridge dalla ex, gongola crudelmente, mentre dice a Brooke di abbandonare ogni speranza: il Forrester è ormai proprietà di Shauna! La Logan va fuori di testa e tenta di fermare la cerimonia, è certa infatti che Quinn abbia manipolato la situazione, convincendo Ridge a confermare le misteriose promesse fatte a Shauna quando erano a Las Vegas.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'1 al 6 novembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.