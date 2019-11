Beautiful Anticipazioni 5 novembre 2019: Brooke spinge Ridge a denunciare Taylor

Anticipazioni TV

Brooke continua a pungolare Ridge affinché il Forrester denunci l'ex moglie. Taylor è a disagio alla festa di Steffy.

Nelle anticipazioni di Beautiful di martedì 5 novembre 2019. Brooke continua a ritenere Taylor molto pericolosa per la sua famiglia e chiede a Ridge di prendere provvedimenti e di denunciare la sua ex moglie. Intanto Taylor è alla festa organizzata da Steffy. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Brooke cerca di convincere Ridge a denunciare Taylor nella puntata di Beautiful del 5 novembre 2019

A casa Forrester, Brooke si lamenta con Ridge del ritorno di Taylor a Los Angeles. La Logan è molto preoccupata e pensa che la Hayes sia un pericolo per se stessa e per la sua famiglia, visti i suoi problemi con l'alcol. Ridge scrolla le spalle, non è per nulla d'accordo con lei. Crede infatti che la sua ex moglie non possa fare del male a nessun tanto meno alla sua nipotina. Pensa inoltre che Brooke stia esagerando e che debba lasciare andare il passato e ammette di essere ancora molto protettivo con la donna che ha amato.

Taylor tentata da un bicchiere di vino in Beautiful

La festa in onore del team Intimates continua alla grande. Steffy però non riesce a godersi la serata, preoccupata che sua madre possa essere denunciata. La visita di Hope l'ha in effetti agitata ancora di più. Anche la dottoressa Hayes è evidentemente agitata anche se la conoscenza del padre di Zoe, Reese, è riuscita a rasserenarla almeno per un momento. In preda all'ansia, Taylor sembra lasciarsi tentare da un bicchiere di vino, che tiene in mano con desiderio. Steffy decide così di intervenire.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 novembre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.