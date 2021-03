Beautiful Anticipazioni 5 marzo 2021: Ridge e Brooke divorziano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5 vedremo che, Brooke firma malvolentieri i documenti del divorzio da Ridge. Liam insiste con Steffy sull'importanza di scoprire le vere intenzioni di Thomas, e insieme si recano da Vinny.

Beautiful Anticipazioni: Steffy accetta di aiutare Liam, intanto Thomas informa Shauna del divorzio di suo padre

Liam, dopo il confronto con Thomas, chiede l'aiuto di Steffy, il ragazzo non si fida del Forrester e delle sue presunte buone intenzioni. Anche Steffy in fondo è certa che il fratello nutra ancora un'ossessione per Hope, è per questo che deciderà di appoggiare la decisione di Liam di indagare, insieme infatti, tenteranno di andare in fondo a questa storia. Intanto Thomas è corso a informare Shauna dell'imminente divorzio tra suo padre e Brooke, l'occasione giusta per gongolare un po', ma la Fulton non sembra condividere la medesima soddisfazione: "non posso gioire di un matrimonio che finisce!"

Brooke firma le carte del divorzio, nella Puntata di Beautiful del 5 marzo 2021

Nell'episodio in onda vedremo Ridge recarsi da Brooke documenti alla mano, il loro matrimonio è ormai giunto al capolinea ed è arrivato il momento di firmare le carte che ufficializzano la rottura. Ne Ridge, ne Brooke, avrebbero mai voluto arrivare al divorzio ma purtroppo l'attuale irreversibile incomunicabilità che li contraddistingue in questo momento come coppia, non lascia spazio ad altre opzioni. Brooke ha dimostrato di non voler in alcun modo cedere e accettare Thomas e Ridge non è riuscito a passarci sopra...

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Liam si recano da Vinny in cerca di risposte

Steffy ha accettato di assecondare Liam, del resto condivide i suoi stessi timori: Thomas è ancora ossessionato da Hope! I due, pronti ad ottenere finalmente delle risposte chiare, prenderanno la decisione di sentire Vinny, vecchio amico del Forrester. Li vedremo infatti recarsi a casa del ragazzo per interrogarlo, a sorpresa però si imbatteranno in una terza persona che forse, anche più di Vinny, la sa lunga sulla situazione di Thomas...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.