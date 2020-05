Beautiful Anticipazioni 5 maggio 2020: Hope ha un piano. Flo dovrà...

Anticipazioni TV

Hope chiede a Ridge di assumere Flo alla Forrester Creations mentre la giovane Fulton è ancora in balia di Zoe.

Nelle anticipazioni di Beautiful di domani – martedì 5 maggio 2020 – Hope ha un'idea per la Forrester Creations. La ragazza vorrebbe assumere Flo nella casa di moda e prega Ridge di trovarle un posto. Lo stilista annuisce mentre Brooke e Thomas convincono Hope a trasferirsi a casa Forrester per non stare sola mentre Liam è a Parigi in compagnia di Steffy e delle bambine. Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope assume Flo alla Forrester in questa puntata di Beautiful del 5 maggio 2020

Liam è partito per Parigi e Hope è rimasta sola nella dependance. La ragazza è felice che suo marito sia in compagnia delle sue figlie ma Brooke ha paura che sua figlia possa soffrire la solitudine. Per questo motivo, appoggiata da Thomas, la convince a trasferirsi momentaneamente nella casa principale. Hope accetta di buon grado; le farà piacere svegliarsi accanto a Douglas ma prima di fare i bagagli, ha una cosa importante da chiedere a Ridge. Vorrebbe che il Forrester trovasse un posto in azienda per Flo. Hope vuole infatti che sua cugina, si trovi a suo agio con la sua ritrovata famiglia. Ridge rassicura la sua figliastra; ha già in mente un compito per la Fulton.

Beautiful anticipazioni: Flo e Shauna contro Zoe

Mentre a casa Forrester, Hope ha trovato il modo per assumere sua cugina alla Forrester Creations, Flo è stata aggredita. Zoe, spaventata che la ragazza potesse confessare a Hope la verità sullo scambio di culle, ha perso la testa e – nel tentativo di sottrarle il cellulare dalle mani – l'ha fatta cadere facendole perdere i sensi. In quel momento Shauna fa il suo ingresso a casa della figlia e punta contro la Buckingham un taser. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che lo scontro tra le tre si trasformerà in un'alleanza diabolica.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.