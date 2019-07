Beautiful Anticipazioni 5 luglio 2019: Hope denuncia Steffy

Anticipazioni TV

Hope rivela alla madre che Steffy le ha chiesto di rinunciare alla sua collezione e Brooke le promette di darle tutto il suo appoggio.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 5 luglio 2019, Hope non accetta di essere stata esclusa dalla Forrester Creations e si sfoga con la madre, raccontandole la richiesta di Steffy. Brooke le conferma tutto il suo appoggio e le promette di risolvere la situazione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope delusa da Steffy in questa puntata di Beautiful del 5 luglio 2019

Hope e Steffy tornano a essere rivali ma stavolta in palio non c'è l'amore di Liam quanto un posto alla Forrester Creations. Ridge ha infatti comunicato che è necessario fare dei tagli alle spese dell'azienda e sacrificare una delle collezioni tra la Intimates e la Hope for the future. Steffy ha così colto la palla al balzo per prendersi la sua rivincita sulla sorellastra almeno sul lavoro. Ha così chiesto a Hope di farsi da parte ma la ragazza non ha nessuna intenzione di accettare. Il Forrester ha però preso la sua decisione e ha scelto sua figlia. Hope è furiosa e con lei Brooke.

Brooke rincuora Hope e aggredisce Steffy

Hope racconta a Brooke della richiesta assurda di Steffy. La ragazza è sconvolta che la sua sorellastra le abbia chiesto di rinunciare alla sua carriera e ovviamente non ha nessuna intenzione di accettare. Purtroppo però Ridge le ha voltato le spalle e ora sembra essere stata esclusa dalla Forrester Creations per far posto alla Intimates. Brooke le conferma tutto il suo appoggio e le promette che cercherà di fare tutto quanto a lei possibile per far valere i suoi diritti.

