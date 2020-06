Beautiful Anticipazioni 5 giugno 2020: Flo è terrorizzata! Ecco perché

Anticipazioni TV

Anticipazioni Beautiful Riassunto episodio in onda Oggi su Canale 5. Cosa Succede, Trame Soap della puntata del 5 giugno 2020.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi – venerdì 5 giugno 2020 – ci rivelano che dopo il trasferimento a Villa Forrester, Flo vive dei momenti molto difficili. La ragazza non sopporta di mentire a Hope, con cui sta stringendo una forte amicizia. Flo si sente in colpa nei confronti di sua cugina ma Shauna la rassicura che tutto andrà per il meglio e la prega di mantenere ancora il segreto. Intanto Wyatt informa Sally di aver cominciato una relazione con la giovane Fulton e la stilista non ne sembra per nulla sorpresa. Ma scopriamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Quinn accoglie Flo e Shauna a Villa Forrester

Shauna è grata a Quinn per tutto quello che sta facendo per lei. La Fuller ha infatti chiesto a Eric di ospitare la sua amica e sua figlia a Villa Forrester, per sdebitarsi di un grande favore che la Fulton le fece in passato. Lo stilista ha così accettato di avere due ospiti nella sua grande casa e per sua moglie è la grande occasione che aspettava. Con Flo accanto a lei sarà più semplice mettere in moto il suo piano: farla riavvicinare a Wyatt e permettere che i due ragazzi si rimettano insieme.

Flo teme che Hope e Liam si lascino in questa puntata di Beautiful del 5 giugno 2020

Se Shauna è entusiasta del trasferimento a Villa Forrester, Flo non è per nulla convinta che questa sia stata una buona idea. Sebbene sia lei una delle artefici dello scambio delle culle, è l'unica a provare un grande senso di colpa. La vicinanza con Hope e la grande amicizia che sta nascendo tra di loro, l'hanno messa in crisi e ora più che mai vorrebbe confidare a sua cugina che Beth è viva e altri non è che la piccola Phoebe. Ha infatti paura che Hope prenda la decisione sbagliata e che lasci Liam, convinta da Thomas a fare da madre a Douglas. Shauna non è però d'accordo. Flo deve mantenere fede al loro patto diabolico e non permettere che nessuno scopra quello che ha fatto.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt informa Sally della sua relazione con Flo

Wyatt si aggira alla Forrester Creations e inaspettatamente trova Sally, ancora intenta a lavorare. La ragazza gli confessa di non avere grande desiderio di tornare a casa e preferisce fare tardi in uffici piuttosto che trovarsi da sola in casa. La stilista si scusa ancora con il suo ex fidanzato, per non avergli detto nulla di Thomas e lo Spencer le confessa di aver cominciato a frequentare Flo. Sally non è sorpresa e capisce il motivo che ha spinto Wyatt a consolarsi tra le braccia della Fulton. È colpa sua se la loro relazione è finita e ne deve pagare le conseguenze. La rossa gli confessa di amarlo ancora e prima che possa lasciare la stanza, lo attira in un bacio.

