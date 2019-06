Beautiful Anticipazioni 5 giugno 2019: Taylor pugnala alle spalle Hope

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 giugno 2019, Taylor non è per nulla contenta del matrimonio di Hope e Liam e cerca di convincere Steffy, che non sia giusto che partecipino alla cerimonia. La Forrester è però decisa ad andare avanti con la sua scelta e chiede alla madre di non intralciare in alcun modo le nozze. Taylor ha però in mente altri piani... Vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Il dramma di Taylor in questa puntata di Beautiful del 5 giugno 2019

Steffy ha accettato di prendere parte alla nozze tra Liam e Hope e anche sua madre è tra gli invitati. Per Taylor è un dramma! La dottoressa non è per nulla serena e vorrebbe che sua figlia boicottasse il matrimonio e ragionasse sulla sua decisione di farsi da parte e di non combattere più per il cuore dello Spencer. Steffy non ha nessuna intenzione di ascoltare i suoi consigli e anzi la prega di non intromettersi e di non creare drammi inutili. Taylor ha però un piano: non permetterà che il cuore della sua bambina sia nuovamente spezzato e farà di tutto perchè non accada anche se questo vorrà dire pugnalare Hope alle spalle!

Wyatt aiuta Liam a prepararsi

Diversa atmosfera tra i due fratelli Spencer. Wyatt aiuta Liam a sistemare il suo abito e condivide con lui la sua preoccupazione per Steffy e Kelly. Liam lo rassicura dicendogli che la Forrester è felice delle sue nozze con Hope e ha accettato di partecipare alla cerimonia insieme a Taylor. Wyatt è sbalordito; ancora una volta Steffy è stata in grado di stupirlo. Non c'è però tempo per pensare a questo. Gli invitati aspettano gli sposi all'altare. È tutto pronto per il gran giorno!

