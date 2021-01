Beautiful Anticipazioni 5 Gennaio 2021: Thomas rivela a Zoe che anche Shauna è con loro!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 5 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Thomas, pronto a convincere Zoe a collaborare, le rivela di un'altra alleata...

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas rivela a Zoe il suo piano contro le sorelle Logan. Inoltre Shauna, avendo baciato Ridge, potrebbe essere una loro preziosa alleata. Zoe accetterà di collaborare? Ma soprattutto, Shauna sarà davvero dalla parte del folle figlio di Ridge?

Beautiful Anticipazioni: Zoe odia Brooke quanto Thomas

Zoe è una valida alleata, odia Brooke quasi quanto Thomas. E' per questo che il ragazzo si rivolgerà proprio a lei: "voglio distruggere Brooke, sei con me?". La Buckingham ha cercato ormai di tirarsene fuori, le sue scuse non sono state apprezzate e la sua presenza non è ben accetta dalla loggia dei Forrester/Logan, di questo Zoe è riuscita ormai a farsene una ragione. Eppure, la proposta di estromettere le Logan dalla Casa di Moda l'alletta, Zoe spera così di potersi riprendere il suo lavoro e, grazie alla vicinanza con Thomas, riconquistare almeno la fiducia di Ridge

Beautiful Anticipazioni: Thomas ha origliato una compromettente conversazione tra Ridge e Shauna

Shauna si è presentata alla Forrester Creation mettendo in evidente imbarazzo Ridge, lo stilista non è stato contento della visita a sorpresa della Fulton, ma ha comunque mostrato grande gentilezza e cortesia. Intimorito dalle informazioni che la donna custodisce riguardo alla notte passata insieme - un bacio rubato di cui lui non ricorda nulla - seppur infastidito, ha mantenuto la calma e ascoltato Shauna. Dopo essersi fatto promettere di mantenere il segreto, con cautela ed estremo garbo, ha congedato la donna chiedendole di evitare compromettenti visite a sorpresa. Purtroppo qualcuno ha ascoltato tutto: Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas vuole che Shauna confermi di aver baciato suo padre, ma lei è titubante

Thomas ha intercettato la Fulton prima che lasciasse la Forrester Creation e gli ha posto la fatidica domanda: "hai baciato mio padre?". Se però il ragazzo sembra pronto, senza remore, ad utilizzare l'informazione per distruggere il matrimonio di Ridge, Shauna è titubante. Non è questa la sua tattica, tradire Ridge significherebbe perdere la sua fiducia, lei preferisce sedurlo, avvicinarsi piano piano approfittando del momento di confusione del Forrester. Certo se fosse qualcun altro a far uscire fuori la faccenda Ridge non potrebbe ritenerla responsabile della fine del suo matrimonio... A Shauna toccherà dunque una scelta assai complicata!

Thomas cerca di convincere Zoe che anche Shauna è dalla loro parte, nella Puntata di Beautiful in onda il 5 gennaio 2021

Thomas non ha alcuna certezza riguardo ad una effettiva collaborazione da parte di Shauna, ma del resto lui ha già le informazioni necessarie per distruggere Brooke, che Shauna confermi o non la sua versione dei fatti, basterà insinuare il sospetto in Brooke per dare il colpo finale alla storia con Ridge. Ad avere invece bisogno di conferme è Zoe, sapere che lei e Thomas non sono le uniche vittime del crudele agire di Brooke, trasforma il loro piano in ricerca di giustizia e non più in cinica vendetta!

