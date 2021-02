Beautiful Anticipazioni 5 febbraio 2021: Brooke costringe Hope a mentire! Ridge non deve sapere...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Hope e Brooke parlano dell'incidente occorso a Thomas: Hope vorrebbe raccontare tutta la verità, ma sua madre la invita a riflettere sulle mosse successive. Intanto Ridge inizia ad essere preoccupato non ha notizie di Thomas dall'incontro per la firma dei documenti di adozione.

Beautiful Anticipazioni: Brooke rassicura Hope "risolveremo tutto!"

Hope è convinta che Thomas sia stato inghiottito dalla vasca e il suo corpo sciolto dall'acido, la ragazza è certa della tragica fine toccata al Forrester. Brooke pone dei dubbi, ma in fondo anche lei teme che l'epilogo della vicenda sia proprio la morte del figliastro. Nonostante sia tormentata da questo pensiero, la Logan Senior insiste affinché Hope taccia fino a quando non avranno conferme. Hope è agitata e non sa se riuscirà a mentire al povero Ridge, ma Brooke insiste e la rassicura: "risolveremo tutto!"

Beautiful Anticipazioni: Ridge è furioso con le Logan e in pena per Thomas

Ridge nel frattempo è in pena per quanto accaduto la sera prima. Thomas non ha voluto ascoltare e ha deciso di siglare i documenti che concedono l'adozione del piccolo Douglas a Hope. In realtà non è semplicemente preoccupato, lo stilista è furioso perché le Logan hanno ottenuto Douglas giocando sporco. Hope infatti, ancora una volta, ha usato l'ascendente su Thomas per prendersi il bambino. Quello che preme a Ridge ora, è capire i termini del contratto che Thomas ha firmato e "quantificare i danni", ma purtroppo il ragazzo è irrintracciabile.

Cosa sarà accaduto a Thomas? Ridge è preoccupato dal silenzio del figlio, mentre Hope - responsabile della tragica fine dell'ex - si dispera all'idea di come potrà reagire il patrigno. Anche Brooke è in ansia, non sa proprio come riuscirà a raccontarlo o peggio, a tenerlo nascosto, a suo marito. La Logan è consapevole di non poter compiere passi falsi, se infatti la vicenda dovesse uscire fuori in questo momento - con Hope sconvolta, che insiste nell'addossarsi la colpa della morte di Thomas - il carcere sarebbe assicurato. Brooke vuole quindi prendere tempo, capire cosa è realmente accaduto, studiare una difesa per Hope, insomma, per ora è certa che sia meglio tacere!

